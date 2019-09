De Belg die de neergang van Thomas Cook niet kon keren

‘Na al die moeilijke jaren was het vertrouwen helemaal weg ’. Frank Meysman, de Belgische voorzitter van het Britse reisconcern Thomas Cook sluit de zwaarste opdracht uit zijn loopbaan af zonder happy end.

Het Britse reisconcern Thomas Cook heeft met Frank Meysman sinds de herfst van 2011 een Belgische voorzitter. Bij zijn aantreden was het bedrijf al een zorgenkind. En afgezien van enkele korte heropflakkeringen heeft hij de teloorgang van het bedrijf niet kunnen keren.

‘Mijn gedachten zijn bij al de reizigers en werknemers van Thomas Cook’. Frank Meysman wou gisteren niet veel kwijt over het einde van het Britse reisconcern. De Belgische voorzitter van Thomas Cook vond het niet verstandig slechts enkele uren na de beslissing om de boeken neer te leggen zijn mening aan de grote klok te hangen.

De nu 67-jarige Meysman werd eind december 2011 voorzitter van Thomas Cook.

Thomas Cook leek een bekroning

Op het eerste zicht was de topfunctie bij Thomas Cook een bekroning voor Meysman. Maar hij had toen ook al door dat het de zwaarste opdracht uit zijn loopbaan was. Voordien had hij carrière gemaakt in de Belgische en internationale reclame- en marketingwereld. In de jaren negentig van vorige eeuw klom hij als manager hoog op de ladder bij de toenmalige Amerikaanse consumentengoederenreus Sara Lee. En werd hij bestempeld als een van de meest gereputeerde marketeers die ons land rijk was.

Bij Thomas Cook werd hij al meteen na zijn aantreden met de neus op de zorgen gedrukt. Bij zijn eerste publieke optreden moest hij meteen een zwaar verlies van een half miljard pond bekendmaken. Zijn opdracht toen was al om het zwaar schuldbeladen bedrijf uit het moeras te helpen halen. De eerste jaren van zijn voorzitterschap lukte dat voor een deel. Onder meer dankzij schuldherschikkingen en herstructureringen. Maar de hoge schulden echt afbouwen is voor Thomas Cook een brug te ver gebleken.

Meysman kan niet om een conclusie heen: ‘Na al die moeilijke jaren was het vertrouwen helemaal weg ’.