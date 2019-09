Jager schiet vader dood tijdens illegale jacht op zwijnen

In het Italiaanse Postiglione heeft een jager zijn vader doodgeschoten. Hij zag een schaduw en dacht een everzwijn te kunnen raken. De 55-jarige man overleed ter plaatse. Dat melden Italiaanse media.

De 55-jarige Martino Gaudioso, een jager uit de buurt, was vrijdagnamiddag met zijn 34-jarige zoon aan het jagen op wilde zwijnen in een dichtbegroeid bos in Postiglione, gelegen in het zuiden van de laars.

Toen de zoon een schaduw zag en lawaai hoorde in de planten schoot hij zonder aarzelen. Hij raakte daarbij zijn vader in de onderbuik. Hij deed nog wat hij kon om die in leven te houden, maar toen de hulpdiensten arriveerden was er al niets meer dat ze konden doen. De man overleed ter plaatse.

De twee waren aan het jagen in een nationaal park waar jagen verboden is, aldus de Italiaanse politie. Hun wapens zijn in beslag genomen en de zoon is opgepakt op verdenking van doodslag.

‘Italië is het Wilde Westen geworden’, zegt de voorzitter van de Italiaanse Dierenbescherming Michela Vittoria Brambilla. In oktober van vorig jaar stierven al drie jagers.