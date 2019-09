Dit is het ‘Schoonste Gebouw’ van Antwerpen

Woning Peeters, een modernistische woning van de hand van Gaston Eysselinck, is door een vakjury verkozen tot ‘Het Schoonste Gebouw van Antwerpen’. Het publiek koos voor August, een voormalig klooster dat door Vincent Van Duysen werd omgebouwd tot hotel.

‘Het Schoonste Gebouw’ is een tweejaarlijkse wedstrijd voor erfgoedpanden die een renovatie ondergingen.

‘Antwerpen is een stad met een rijk verleden waarvan het bouwkundig patrimonium de zichtbare getuige is. Om dit erfgoed te matchen met de noden van vandaag en te behouden, is het van groot belang om het een nieuwe bestemming te geven of om het op een kwalitatieve en duurzame manier te restaureren’, aldus burgemeester Bart De Wever.

‘Privé-initiatieven en investeringen zijn hierbij belangrijk, aangezien het gaat om woningen, kantoren enzovoort. Stad Antwerpen wil niet alleen deze initiatieven belonen, maar ook anderen inspireren over de mogelijkheden om erfgoedzorg en hedendaagse noden hand in hand te laten gaan.’

Sinds augustus kon het publiek stemmen voor zijn favoriet uit een shortlist van vijf kandidaten. In totaal brachten 6.694 mensen een stem uit. Bijna een derde van de stemmen ging naar August, het voormalige Augustinessenklooster aan de rand van het Groen Kwartier in Berchem dat in 2016 door architect Vincent Van Duysen werd omgevormd tot hotel.

De vakjury koos voor Woning Peeters in Deurne, een modernistische woning van de hand van Gaston Eysselinck die door de eigenaars volledig gerestaureerd werd naar het originele plan.

‘Woning Peeters verdient de vakjuryprijs omdat de huidige eigenaars een uitzonderlijke inzet hebben betoond voor het behoud van een architecturale parel in privé-eigendom’, aldus het juryrapport.

‘Aan de restauratie ging een grondig bouwhistorisch onderzoek vooraf. De woning geeft een eerlijk beeld van het modernisme en heeft een voorbeeldfunctie. De eigenaars zetten het modernisme bovendien op de kaart door regelmatig bezoekers te ontvangen en er een publicatie over uit te brengen.’

Beide winnaars krijgen een prijs van 4.000 euro.

In 2015 wonnen het Paleis op de Meir (publiek) en voormalige suikerfabriek Comptoir Sucrier (jury), in 2017 gingen de prijzen naar zaal De Roma (publiek) en architectenwoning Walter Van den Broeck (jury).