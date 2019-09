Nick Cave dropt volgende week een nieuwe plaat

De nieuwe plaat van Nick Cave and the Bad Seeds heet ‘Ghosteen’ en is een dubbelalbum. Dat kwam vrij verrassend aan het licht toen Cave antwoordde op de vraag van een fan.

’Beste Joe, je mag volgende week een nieuwe plaat verwachten.’ Dat was het vrij onverwachte antwoord van Nick Cave op de vraag of hij al weet wanneer hij nieuw werk uitbrengt. ‘Ze heet Ghosteen. Het is een dubbelalbum. Op deel een staan acht songs. Op het tweede staan twee lange nummers, verbonden door een stuk spoken word. De songs op het eerste deel zijn de kinderen; de songs op het tweede deel zijn hun ouders. Ghosteen is een rondtrekkende geest.’

Koortsliedjes

Het is drie jaar geleden dat Cave en The Bad Seeds Skeleton Tree uitbrachten, een diepgravende plaat waarin hij de dood van zijn zoon probeerde te verwerken. Dat de band nieuw werk had, is geen geheim. In september vorig jaar liet zijn echtgenote Susie Bick zich tijdens een interview ontvallen dat Cave en de band in Los Angeles in de studio zaten. ‘Sommige van zijn songs openbaren zich ’s nachts, in zijn koortsdromen’, zei ze. ‘Dat zijn zijn Koortsliedjes.’ Op het podium in Melbourne vertelde Cave dit voorjaar dat de plaat goed opschoot en dat hij ‘zeer, zeer opgewonden’ was over het materiaal.

Op zijn website Red Right Hand beantwoordt Cave vrank en vrij vragen van fans die vaak heel wat persoonlijker zijn dan de vraag die Joe dit weekend stelde. De tournee die hem dit jaar onder meer naar de Roma in Antwerpen bracht, is de theaterversie van dat principe: fans mogen vragen stellen over zijn leven en werk, Cave antwoordt en speelt solo songs die bij het onderwerp aansluiten. Onze man in de Roma noemde het een ‘seance’.

Rouwverwerking

Traditionele interviews heeft hij sinds de dood van zijn zoon niet meer gegeven, maar de publieke gesprekken, digitaal of live, passen duidelijk in zijn manier om zijn rouw te verwerken. Dat de plaat in een deel ‘kinderen’ en een deel ‘ouders’ is opgedeeld, laat vermoeden dat dit proces nog door zal gaan in zijn muziek.