Vlaams Belang wil benoemingen Grondwettelijk Hof blokkeren

Vlaams Belang roept N-VA en PVDA op om de ‘bedenkelijke benoemingscarrousel’ van ex-politici bij het Grondwettelijk Hof tegen te houden. ‘Rechters moeten benoemd worden op basis van bekwaamheid, niet hun politieke kleur.’

Vlaams Belang stelt ‘met verbazing’ vast dat SP.A Yasmine Kherbache voordraagt als nieuwe rechter bij het Grondwettelijk Hof. Afgelopen weekend maakte ex-Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi ook bekend dat ze een post ambieert bij het Hof, dat toeziet op de grondwettigheid van wetgeving.

Het Hof bestaat uit zes ervaren juristen en zes ex-politici met minstens vijf jaar parlementaire ervaring. De rechters worden voorgedragen door afwisselend Kamer en Senaat, met een tweederdemeerderheid. De komende jaren gaan er vijf van de twaalf met pensioen.

Vlaams Belang wil met die politieke benoemingen komaf maken. ‘Partijen die in Europa luid toeteren tegen de zogenaamd “politiek benoemde rechters” in Polen, struikelen nu zowat over elkaar om in eigen land rechters in het Grondwettelijk Hof te gaan benoemen’, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas.

‘Verkiezingsuitslag al vergeten?’

Naar gewoonte verdelen de partijen aan elke kant van de taalgrens de posten via het systeem-D’Hondt. Volgens de machtsverhoudingen na de verkiezingen van 26 mei heeft ook Vlaams Belang recht op een rechter, maar in het verleden kon de partij nooit een kandidaat voordragen.

‘Is men bij de SP.A de jongste verkiezingsuitslag al vergeten?’, aldus Pas. ‘Met welk recht denkt een partij die amper tien procent van de Vlaamse stemmen haalt, deze functie nog op te eisen? Als de vrijgekomen functie één politieke familie toekomt, is dat op basis van de verkiezingsuitslag wel de Vlaams-nationale familie.’

Tweederdemeerderheid blokkeren

Vlaams Belang roept de N-VA en PVDA, met wie de uiterst rechtse partij een tweederdemeerderheid zou kunnen tegenhouden, op om de benoemingen te blokkeren. ‘Het Grondwettelijk Hof is de instantie bij uitstek die politiek neutraal zou moeten zijn’, aldus Pas.

Vlaams Belang zegt vooral het debat te willen voeren over de afschaffing van de politieke benoemingen bij het Grondwettelijk Hof. Het werkt aan een wetsvoorstel dat een ‘objectieve’ selectie moet mogelijk maken. ‘Rechters moeten benoemd worden op basis van bekwaamheid, niet hun politieke kleur.’