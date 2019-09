Brits Hooggerechtshof velt dinsdag om 11.30 uur arrest over schorsing parlement

Het Britse Hooggerechtshof zal morgen/dinsdag om 11.30 uur Belgische tijd zijn arrest vellen over de schorsing van het Brits parlement door premier Boris Johnson.

Het Hooggerechtshof luisterde vorige week drie dagen lang naar de pleidooien van de verschillende betrokken partijen. Voorzitter Lady Hale sprak na afloop al de hoop uit dat zij en de tien andere rechters aan het Hof begin deze week hun beslissing zouden kunnen publiceren. Die timing wordt dus gerespecteerd.

De zaak heeft alles te maken met de ‘prorogation’: op initiatief van premier Johnson zijn de vergaderingen van het Britse parlement opgeschort tot 14 oktober, wanneer koningin Elizabeth verwacht wordt de beleidsverklaring van de regering voor te lezen tijdens de zogenaamde Queen’s Speech. Volgens de tegenstanders van de premier is de werkelijke reden voor de schorsing het feit dat Johnson het parlement monddood hoopte te maken in de aanloop naar de Brexit op 31 oktober.

Het is in de eerste plaats uitkijken of het Hof zichzelf bevoegd verklaart. Is dat het geval, dan is het nog maar de vraag of het juridische problemen heeft met de schorsing van het parlement gedurende een periode van vijf weken. Oordelen de rechters dat de beslissing van premier Johnson illegaal is, dan kan dit de deur openzetten voor een vroegtijdige hervatting van de parlementaire werkzaamheden. Dat zou - opnieuw - een zware nederlaag zijn voor premier Johnson.

Het Hof heeft twee beroepsprocedures gebundeld, nadat twee lagere rechtbanken diametraal tegenovergestelde beslissingen hadden genomen. Volgens een rechtbank in Londen is de schorsing een louter politieke aangelegenheid en dus geen zaak voor het gerecht. Volgens een Schotse rechtbank is de schorsing dan weer onwettig omdat premier Johnson de Queen misleidde toen hij haar vroeg de schorsing te bekrachtigen.