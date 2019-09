Het Amerikaanse lingerielabel Victoria's Secret trok na aanhoudende kritiek (tijdelijk) de stekker uit zijn jaarlijkse lingerieshow. Maar geen nood: er is een waardige opvolger gevonden in Rihanna.

Savage X Fenty, het lingerielabel van de popster dat vorig jaar werd gelanceerd, werd meteen zeer goed ontvangen door het publiek, vooral omdat Rihanna oog heeft voor àlle mogelijke lichaamsvormen en etniciteiten. Amazon Prime zag zijn kans schoon en bood de popster aan om de catwalkshow die eerder deze maand plaatsvond tijdens de New Yorkse modeweek, ook uit te zenden op televisie. Zoals concurrent Victoria's Secret jarenlang heeft gedaan, maar door aanhoudende kritiek op de modellenkeuze (lees: blank en ultraslank) en dalende kijkcijfers zich nu genoodzaakt ziet minstens een jaar over te slaan.

Rihanna twijfelde niet over het aanbod van de betaalzender, die in de Verenigde Staten alleen al honderd miljoen abonnees heeft, en maakte meteen een hele show van het evenement, met dans en muziek, waarbij ze ook zelf optrad. Het resultaat is sinds enkele dagen te bekijken op Amazon Prime, en de commentaren op sociale media zijn alvast heel erg lovend.