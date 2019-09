Bart Swings en Belgische delegatie trekken via Salt Lake City en Berlijn schaatswinter in: “Alles kunnen doen wat we wilden”

Het is nog september, maar de Belgische schaatsers hebben er al een trainingskamp van drie weken op het ijs van Salt Lake City opzitten. Schaatsen op de hoog gelegen olympische piste, het krachthonk in het nog hoger gesitueerde Park City en wielrennen op de stille wegen van de Amerikaanse staat Utah.

Een betere voorbereiding op het winterseizoen kan de selectie van zes Belgische schaatsers zich niet wensen. Zes, want Bart Swings is niet langer de enige Belg die een positie in de wereldtop van het schaatsen ambieert. Swings had op de Olympic Oval gezelschap van vijf skeeleraars: Sandrine Tas, Stien Vanhoutte, Anke Vos, Tim Sibiet en Jason Suttels.

Onder leiding van coach Ferre Spruyt maken die vijf een stap van “road to ice”, zoals de Internationale Schaats Unie (ISU) het project noemt. “We hebben onder ideale condities alles kunnen doen wat we wilden”, zegt Spruyt. Na een week rust zal de training worden voortgezet in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell, waar begin oktober de eerste wedstrijden op de agenda staan.

Foto: EPA-EFE

“Twee grote motoren”

De begeleiding van Swings laat Spruyt aan zijn oudere broer Jelle over. Ferre richt zich op de debutanten en is vooral nieuwsgierig naar de vooruitgang van de vrouwen, die als inline skaters tot de wereldtop behoren. Op de ploegachtervolging over zes ronden doet het drietal tijdens in november in Polen voor het eerst mee aan een wereldbekerwedstrijd. Ook bij de World Cups in Astana en Nagano in december zal het trio zich aan de start melden.

Op skeelers zijn Vanhoutte en Vos sprinters, terwijl Tas van alle markten thuis is. Maar op het ijs bleek Vos tot verrassing van Spruyt over veel duurvermogen te beschikken. “Dat betekent een ploeg met twee grote motoren. Dat heeft gevolgen voor onze wedstrijdstrategie.”

Swings, Sibiet, Suttels en Tas zullen naar Inzell reizen via Berlijn, waar zaterdag het skeelerseizoen met een grote marathon wordt afgesloten. Liefst 5081 skaters uit meer dan zestig landen verschijnen aan de start. Zes keer achtereen was Swings daar al winnaar. In 2015 vestigde de Leuvense student er met 56 minuten en 49 seconden een scherp parcoursrecord. Voor de 23e editie is Swings opnieuw favoriet. Wereldkampioen Nolan Beddiaf uit Frankrijk en Europees kampioen Felix Rijhnen uit Duitsland zijn de voornaamste uitdagers. Bij de vrouwen is Tas een van de kanshebbers. Zij won de wedstrijd in 2015 en “is sindsdien stamgast op het podium”, zoals de organisatoren het uitdrukken.