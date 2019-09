Rijbewijs ingetrokken na straatrace op autoloze zondag

De lokale politie van Mechelen heeft zondag, terwijl in de binnenstad de autoloze zondag volop bezig was, twee bestuurders betrapt bij een straatrace op de Mechelse ring. Beide chauffeurs, een autobestuurder en een motorrijder, moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.

Omstreeks kwart voor drie op zondag trok een personenwagen op de Koningin Astridlaan in Mechelen de aandacht van een patrouille. De chauffeur gaf de indruk gehaast te zijn en haalde langs rechts een motorfiets in. Ter hoogte van de verkeerslichten op de Koningin Astridlaan met de Brusselsepoortstraat diende het voertuig te stoppen voor het rode verkeerslicht. Naast de personenwagen hield een motorfiets halt. Beide bestuurders maakten oogcontact met elkaar en lieten hun voertuigen in vrijloopstand hoge toeren maken.

‘Toen het licht op groen sprong, vertrokken beide voertuigen met gierende banden’, zegt Dirk Van de Sande van PZ Mechelen-Willebroek. ‘De motorfiets trok zo snel op dat het voorwiel van grond kwam. Dit gebeurde allemaal op een ogenblik dat er in de binnenstad een autoloze zondag aan de gang was, waardoor zich dus verschillende voetgangers en fietsers op de weg bevonden.’

Aan het volgende kruispunt konden de twee voertuigen worden tegengehouden en werden de bestuurders geverbaliseerd voor straatracen. Het parket besliste het rijbewijs van de 35-jarige autobestuurder en de 25-jarige motorrijder onmiddellijk voor 15 dagen in te trekken.