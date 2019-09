Russin Gareeva nieuwe wereldkampioene tijdrijden bij meisjes-juniores ondanks wegvergissing

De Russin Aigul Gareeva is de nieuwe wereldkampioene tijdrijden bij de meisjes-juniores, ondanks een wegvergissing in de laatste kilometer. Ze haalde het met drie seconden voorsprong op de Nederlandse van Anrooij, de Britse Backstedt finishte als derde.

Om 10u10 lokale tijd mocht de Nederlandse Femke Gerritse de WK-tijdrit bij de meisjes-juniores definitief op gang trappen. En dat was geen voordeel. Een flinke regenbui zorgde ervoor dat de straten van Harrogate er kletsnat bijlagen op een moment dat de zon flink haar best begon te doen. Gevolg: de kletsnatte wegen droogden beetje bij beetje op waardoor de late starters duidelijk in het voordeel waren.

Het parcours in Harrogate kondigde zich meteen als zeer zwaar aan. De Italiaanse Collinelli realiseerde halfweg het deelnemersveld de snelste tijd maar haar gemiddelde snelheid lag nauwelijks op 36 kilometer per uur, het gevolg van zowel het lastige parcours als de omstandigheden die de rensters aanmaande tot voorzichtigheid.

De Wilde dertiende

Onze landgenote Julie De Wilde startte iets na elf uur lokale tijd. Het talent uit Oost-Vlaanderen is nog altijd maar eerstejaars en geldt als een grote belofte. De Wilde hoopte op een plaats in de top twintig, deelde haar wedstrijd prima in en werd uiteindelijk afgevlagd als dertiende.

De eindtijd van Leonie Bos bleef lange tijd op de tabellen maar het was wachten op de tijden van Europees kampioene van Anrooij en thuisrenster Eleonor Backstedt. De Britse - dochter van Roubaix-winnaar Magnus Backstedt - realiseerde halfweg ondanks een slipper bijna de snelste tijd, enkel de Russin Gareeva bleek een zucht sneller dan de Engelse met Zweedse roots.

De Zweedse Wilma Olausson was de eerste om onder de tijd van Bos te duiken. Europees kampioene Shirin van Anrooij kneep nog dertien seconden van de tijd van de Zweedse af. De Russin Gareeva vergat de laatste bocht in te draaien en volgde de afleiding voor de volgwagens. Toch realiseerde de Russin nog altijd de beste tijd, drie seconden sneller dan van Anrooij. Ook Eleonor Backsted geraakte niet meer aan de tijd van de Russin die zich, ondanks een bijna fatale wegvergissing, toch wereldkampioene mocht noemen.

????Aigul Gareeva of ????@fvsr_ru wins ??@Yorkshire2019 Road World Championships Women Junior Individual Time Trial even though she took the wrong direction in the final corner #Yorkshire2019 pic.twitter.com/CWylquSSy1 — World Cycling Stats (@wcsbike) September 23, 2019

De Wilde: “Niet zo goed als gehoopt”

Julie De Wilde finishte verdienstelijk dertiende maar was toch niet helemaal blij. “Ik voelde mij niet zo goed als ik had gehoopt”, aldus de 16-jarige ex-voetbalster uit Laarne-Kalken. “Mijn benen voelden niet honderd procent aan. Ik had wat last van mijn keel en slijmen en dat sloeg over naar mijn maag. Misschien kwam dat ook door de stress. Het is mijn eerste WK. Ik zei vooraf dat ik mikte op de top twintig, dus al bij al mag ik wel content zijn. Sowieso verwacht ik meer van de wegrit. Deze tijdrit was een goeie prikkel in functie daarvan. Het parcours zou daar minder lastig zijn dan de tijdrit. De eerste 60 kilomete zijn vlak. Ik hoop dan wel helemaal vrij van kwaaltjes en stress te zijn.”