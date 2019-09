David Goffin zakt een plaats op ATP-ranking, status quo voor Elise Mertens

David Goffin moet maandag een positie inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar staat vijftiende.

Goffin was afgelopen week het eerste reekshoofd in Metz maar ging meteen onderuit tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta, van wie hij nog had gewonnen op de US Open.

De toernooizege ging in Metz naar de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Die doet in het klassement een uitstekende zaak en wipt van 61 naar 39. Verliezend finalist Aljaz Bedene gaat twaalf banken vooruit. De Sloveen is nu 64e.

Helemaal bovenaan het klassement behoudt de Serviër Novak Djokovic de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer. Die laatste twee wonnen zondag met Team Europa de derde editie van de Laver Cup in Genève. Nadal moest op de slotdag wel afhaken door een polsblessure.

De Rus Daniil Medvedev stak voor eigen publiek de titel op zak in Sint-Petersburg. Hij blijft vierde op de ranking, voor de Oostenrijker Dominic Thiem. Ook de rest van de top tien wijzigt niet.

De Belgen moeten allemaal enkele plaatsen inleveren. Er is verlies voor Kimmer Coppejans (-3, 163e), Steve Darcis (-2, 184e), Ruben Bemelmans (-4, 202e) en Arthur De Greef (-5, 253e).

Mertens behoudt 24e plaats

Elise Mertens blijft maandag het nummer 24 van de wereld op de nieuwe WTA-ranking. Er vallen weinig verschuivingen te noteren. Ook in de top tien blijft alles bij het oude, met helemaal bovenaan de Australische Ashleigh Barty.

Mertens (ook tweede in het dubbelklassement) bereikte vorige week de laatste vier in het Japanse Osaka. De Limburgse moest er in de halve finales buigen voor thuisspeelster Naomi Osaka. Die won aansluitend ook de titel. In het WTA-klassement blijft de Japanse nummer vier na Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova en de Oekraïense Elina Svitolina.

Achter Mertens is er winst voor Alison Van Uytvanck (61e, +1), Kirsten Flipkens (100e, +6) en Ysaline Bonaventure (123e, +2). Greet Minnen (124e) zakt twee plaatsjes. Dit kwartet was vorige week actief in Seoel, waar Flipkens het met een kwartfinale het beste deed. Yanina Wickmayer staat 161e (+1).

De Amerikaanse Sofia Kenin wordt voor haar eindzege in het Chinese Guangzhou beloond met een sprong van 20 naar 17.

De ATP-ranking op maandag 23 september (tussen haakjes de ranglijst op 16 september):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 9865 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9225

3. (3) Roger Federer (Zwi) 7130

4. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5305

5. (5) Dominic Thiem (Oos) 4415

6. (6) Alexander Zverev (Dui) 4095

7. (7) Stefanos Tsitsipas (Gri) 3420

8. (8) Kei Nishikori (Jap) 3330

9. (9) Karen Khachanov (Rus) 2810

10.(10) Roberto Bautista Agut (Spa) 2530

11.(11) Fabio Fognini (Ita) 2475

12.(12) Gaël Monfils (Fra) 2330

13.(13) Matteo Berrettini (Ita) 2270

14.(15) Borna Coric (Kro) 2130

++ 15.(14) David Goffin (BEL) 2055

16.(16) Diego Schwartzman (Arg) 1995

17.(17) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1895

18.(18) Kevin Anderson (ZAf) 1870

19.(20) John Isner (VSt) 1805

20.(21) Felix Auger-Aliassime (Can) 1725

...

163.(160) Kimmer Coppejans 314

184.(182) Steve Darcis 276

202.(198) Ruben Bemelmans 230

253.(248) Arthur De Greef 182

329.(329) Jeroen Vanneste 122

362.(349) Christopher Heyman 111

417.(420) Yannick Mertens 78

476.(506) Michael Geerts 56

504.(504) Zizou Bergs 57

714.(675) Maxime Pauwels 31

724.(721) Arnaud Bovy 24

729.(727) Germain Gigounon 35

740.(763) Benjamin Dhoe 27

789.(667) Omar Salman 36

806.(806) Clement Geens 17

893.(893) Joris De Loore 31

944.(942) Gauthier Onclin 11

1017.(1017) Simon Beaupoin 9

1061.(1058) Yannick Vandenbulcke 7

1090.(1094) Tom Pisane 7

1160.(1153) Martin Van Der Meerschen 6

1173.(1168) Romain Barbosa 5

1183.(1178) Niels Desein 5

1319.(1116) Jonas Merckx 3

1427.(1434) Loic Cloes 2

1448.(1459) Yannik Reuter 2

1572.(1573) Buvaysar Gadamauri 2

1602.(1600) Nicolas Demeroutis 1

1602.(1600) Tuur Heuvinck 1

De WTA-ranking op maandag 23 september (tussen haakjes de ranglijst op 16 september):

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 6446 punten

2. (2) Karolina Pliskova (Tsj) 6125

3. (3) Elina Svitolina (Oek) 5160

4. (4) Naomi Osaka (Jap) 5011

5. (5) Bianca Andreescu (Can) 4835

6. (6) Simona Halep (Roe) 4803

7. (7) Petra Kvitova (Tsj) 4326

8. (8) Kiki Bertens (Ned) 4225

9. (9) Serena Williams (VSt) 3935

10.(10) Belinda Bencic (Zwi) 3738

11.(11) Johanna Konta (GBr) 3073

12.(15) Angelique Kerber (Dui) 2835

13.(16) Madison Keys (VSt) 2827

14.(13) Aryna Sabalenka (WRu) 2785

15.(14) Sloane Stephens (VSt) 2769

16.(12) Qiang Wang (Chn) 2668

17.(20) Sofia Kenin (VSt) 2630

18.(17) Caroline Wozniacki (Den) 2597

19.(18) Anastasija Sevastova (Let) 2517

20.(19) Anett Kontaveit (Est) 2500

...

24.(24) Elise Mertens 2235

61.(62) Alison Van Uytvanck 985

100.(106) Kirsten Flipkens 611

123.(125) Ysaline Bonaventure 532

124.(122) Greet Minnen 523

161.(162) Yanina Wickmayer 386

257.(271) Maryna Zanevska 234

287.(286) Marie Benoit 198

323.(326) Lara Salden 164

393.(393) Kimberley Zimmermann 113

419.(420) Magali Kempen 99

482.(481) Helene Scholsen 76

720.(716) Eliessa Vanlangendonck 32

885.(903) Victoria Kalaitzis 17

1008.(997) Catherine Chantraine 11

1150.(1152) Justine Pysson 6

1178.(1173) Chelsea Vanhoutte 5

1190.(1227) Eline Audenaert 5