Kamerlid Yasmine Kherbache (SP.A) op weg naar Grondwettelijk Hof

De SP.A schuift Kamerlid Yasmine Kherbache naar voren als rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Kherbache zou haar partijgenoot Erik Derycke vervangen, die binnenkort de pensioenleeftijd van 70 jaar bereikt. De politica heeft het over een 'unieke kans' en 'een droom die uitkomt'.

Haar kandidatuur werd maandagochtend aangekondigd op het partijbureau van de Vlaamse socialisten. Wordt die goedgekeurd, dan verdwijnt Kherbache uit de politiek. Haar vrijgekomen plek in de Kamer zou worden ingevuld door Ben Segers, haar zitje in de Antwerpse gemeenteraad door Tatjana Scheck.

Kherbache (47) begon haar politieke loopbaan op het kabinet van toenmalig premier Elio Di Rupo. In de vorige legislatuur zetelde ze in het Vlaams Parlement. Bij de recentste verkiezingen haalde ze een zetel in de Kamer.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zes juristen en zes voormalige parlementsleden met minstens vijf jaar ervaring op de teller. De kandidaten moeten minstens veertig jaar oud zijn. De Kamer en de Senaat leggen afwisselend een lijst met kandidaten voor. Ditmaal is het de beurt aan de Kamer. De lijst moet de steun krijgen van een tweederdemeerderheid.

Zondag raakte al bekend dat Ecolo voormalig co-voorzitster Zakia Khattabi naar voren schuift voor het Grondwettelijk Hof. Die beslissing wordt dan weer in de Senaat gestemd.