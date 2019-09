Wim Ballieu en Michaël Vrijmoed helpen jonge chefs om plantaardig te koken

Er is steeds meer vraag naar een vegetarisch en zelfs veganistisch aanbod op restaurant. Om jonge chefs op weg te helpen lanceren BOS+ en EVA een reeks workshops over plantaardige voeding in de hotelscholen. Wim Ballieu en Michaël Vrijmoed zijn peter van het project.

De komende twee schooljaren organiseren BOS+ en EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) onder de naam Andermaal een reeks workshops over plantaardige voeding in twaalf hotelscholen. Tijdens de workshops ontdekken leerlingen hoe plantaardige gerechten deel uitmaken van een duurzame keuken. Ze leren ook zelf recepten bedenken en bereiden.

Wim Ballieu, bekend van restaurantketen Balls & Glory, wordt een van de gezichten van het project. Dat hij vooral scoort met zijn bereiding van gehaktballen, vormt geen bezwarende factor. ‘Wim is het perfecte boegbeeld. Hij is erg bewust met voeding bezig en eet meerdere dagen per week vegetarisch. Een pleidooi voor meer vegetarische gerechten is net krachtiger als het van een vleeseter komt’, aldus EVA-medewerker Ulrike Verdonck in een persbericht.

De tweede peter van het project is sterrenchef Michaël Vrijmoed. Zijn tweesterrenrestaurant Vrijmoed werd dit jaar nog uitgeroepen tot het op één na beste groenterestaurant ter wereld. ‘Vegetarisch eten zit in de lift’, aldus Vrijmoed. ‘In mijn restaurant kunnen mensen kiezen: vlees en vis, of vegetarisch. Soms kiest twintig procent voor het laatste. Negen op de tien onder hen zijn meestal géén vegetariër.’

Het project werd maandag voorgesteld in Hotelschool Gent, waar Vrijmoed en Ballieu meteen ook een eerste workshop gaven. Na de reeks workshops worden de beste recepten gebundeld in een kookboek voor alle Vlaamse hotelscholen en bibliotheken, dat in het najaar van 2021 moet verschijnen.