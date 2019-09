‘VS lobbyen bij VN-leden voor strengere abortusregels’

In een uitgelekte brief aan een aantal VN-leden roepen de VS op om zich aan te sluiten bij ‘een groeiende coalitie’ van landen die zich verzetten tegen abortus. De landen worden opgeroepen zich te verzetten tegen ‘schadelijk’ VN-beleid dat geboortebeperking in het algemeen aanmoedigt.

Dat schrijft de Britse krant The Guardian, die inzicht kreeg in de brief. Het document zou verspreid zijn naar landen die mogelijks de zijde van de VS zouden kiezen, klinkt het. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft er zijn handtekening onder gezet, weet de krant.

Maandag vergadert de VN over gezondheidszorg. Het is in die context dat de VS het document op tafel willen leggen. ‘

We zijn diep bezorgd over agressieve inspanningen om internationale afspraken te herinterpreteren, om zo een nieuw internationaal recht op abortus te bekomen’, staat in de gelekte brief. De VS stellen ook dat ‘internationaal beleid om de familie te verzwakken’ wordt gepromoot. Landen worden volgens de VS onder druk gezet ‘religieuze principes en culturele normen’ aan de kant te schuiven.

‘Deze brief bewijst dat de VS de internationale consensus proberen te verzwakken, en de klok willen terugdraaien voor vrouwen en meisjes’, stelt Shannon Kowalski van de ngo International Women’s Health Coalition in een reactie aan The Guardian.