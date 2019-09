In het Microsoft Theater in Los Angeles vond afgelopen nacht de uitreiking van de Emmy’s plaats, de belangrijkste prijzen in televisieland, en dus was haast heel Hollywood van de partij. Grote winnaar van de avond werd ‘Game of thrones’ met liefst twaalf beeldjes. Maar zoals elk jaar werd er ook uitgekeken naar de rode loper en de vaak sprookjesachtige jurken die de actrices aan hadden getrokken. En dat kon je dit keer letterlijk nemen, want heel wat onder hen kozen voor een lichtblauwe Assepoesterjurk. Ook de combinatie van roze met rood deed het trouwens bijzonder goed.