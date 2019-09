Beke houdt overleg met top Thomas Cook België

Vicepremier en minister van Werk Wouter Beke (CD&V) zal maandag samenzitten met de top van Thomas Cook België. De evaluatievergadering komt er nadat de Thomas Cook-groep zondagnacht de boeken heeft neergelegd. Thomas Cook België blijft voorlopig gewoon operationeel, maar rooskleurig ziet de toekomst er niet uit.

Aan de vergadering met minister Beke zouden al zeker de ceo en de financieel directeur van Thomas Cook België deelnemen.

‘De bedoeling is na te gaan wat de toestand is en wat er kan gebeuren’, zegt de woordvoerster van Beke. De vergadering vindt waarschijnlijk rond de middag plaats, afhankelijk van de agenda van de betrokkenen. Zo is maandagochtend om 9 uur een ondernemingsraad bij Thomas Cook België van start gegaan.

De Belgische tak van het bedrijf benadrukte maandagochtend dat ondanks het faillissement van het concern in het Verenigd Koninkrijk, de activiteiten in ons land voorlopig nog gewoon doorgaan. ‘Thomas Cook België is op dit moment nog volledig operationeel. Wij zijn onderdeel van het continentale deel van onze organisatie, met Duitsland als belangrijkste speler. Die tak heeft de boeken nog niet neergelegd. Alle vakanties gaan gewoon door, en maandagochtend openen alle winkels hun deuren’, zei woordvoerster Leen Segers maandagochtend tegen VRT NWS. ‘We bekijken nu welke opties er zijn om de impact van het faillissement in het Verenigd Koninkrijk te beperken.’

Toch kan de situatie van het continentale deel van Thomas Cook bezwaarlijk rooskleurig worden genoemd. Zo raakte maandagochtend bekend dat ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor, een dochter van Thomas Cook, de Duitse regering om een noodkrediet heeft gevraagd. Berlijn is die vraag momenteel aan het onderzoeken, aldus Condor. De maatschappij beschikt over een vloot van een veertigtal toestellen.