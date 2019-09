Een café uitbaten is méér dan alleen pintjes tappen

Aan de slag in een café? Dan is een opleiding meegenomen. Sommige onderdelen zijn zelfs verplicht. Als werknemer kan je terecht bij de opleidingen van Horeca Forma. Voor de cafébaas of -bazin zijn er de opleidingen van Horeca Vlaanderen, zoals de verschillende dagcursussen van de Café-opleiding.

Een café uitbaten: wat moet je daar meer voor kunnen dan pintjes tappen? Heel wat, als je het aantal opleidingen bekijkt dat aangeboden wordt aan horecawerknemers, werkgevers en uitbaters, starters én werkzoekenden – voor die laatste categorie zijn er ook specifieke praktijkopleidingen via VDAB. Jobat vroeg sociaal jurist en docent Dave Danckaerts naar een praktijkvoorbeeld uit het aanbod: de Café-opleiding van Horeca Vlaanderen die elke zes maanden wordt ingericht, dit najaar in Gent.

Caféwetenschappen

Horeca Vlaanderen legt de lat hoog. “Wij geven als werkgeversfederatie opleidingen aan uitbaters en aan wie als zelfstandige wil starten in de sector”, zegt Dave Danckaerts. “Een ‘café’ kan daarbij een bruine kroeg zijn, een koffiehuis, een bar, een brasserie … de opleidingen omvatten elk aspect van een café uitbaten, maar bijvoorbeeld ook marketing, storytelling en omgaan met sociale media of met negatieve recensies.”

Gedragscode

“De dagopleidingen die we dit najaar in Gent aanbieden omvatten 7 modules. De eerste is de startersopleiding: vergunningen, uitbating, financiering, concept, communicatie, personeel … het hele pakket in een notendop.” Er hoort ook een luik over de gedragscode voor brouwerijen bij. Verrassend, maar wel een verplicht onderdeel voor café-uitbaters met een drankafnameovereenkomst bij een brouwer. “We leren je letterlijk de brouwerijcontracten te ‘lezen’, zegt Danckaerts. “Sinds 2015 bestaat er een gedragscode voor brouwers die hun contracten versoepelt. Goed voor meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid voor de café-uitbater tegenover de grote brouwerijen die hun eigen bieren opleggen of je bijvoorbeeld verplichten om bepaalde limonades aan te bieden via een onderaannemer.”

