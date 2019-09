'No deal leidt tot aardschok voor Europese autoindustrie'

De Europese autoindustrie waarschuwt voor de rampzalige gevolgen van een Brexit zonder akkoord. Die zou het effect van een aardschok hebben op de productie van voertuigen in Europa.

Een zogenaamde harde Brexit zou 'een aardbeving' veroorzaken voor de handelsomstandigheden', waarschuwen de Europese branchevereniging van autoconstructeurs ACEA, de vereniging van de onderaannemers (CLEPA) en 21 nationale verenigingen in een gezamenlijk persbericht. Miljarden euro's aan taksen dreigen dan immers de keuze van consumenten aan beide kanten van het Kanaal te beïnvloeden. 'De autosectoren van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een vlotte handel nodig en zouden erg bestraft worden door taksen en administratieve lasten op de onderdelen en de voertuigen', licht Bernhard Mattes, voorzitter van de Duitse sectororganisatie, verder toe.

Volgens de verenigingen van de Europese autobouwers zouden bijkomende douanerechten bij een 'no deal' oplopen tot ongeveer 5,7 miljard euro. De Europese autoindustrie roep het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie dan ook op om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om zo'n Brexit zonder akkoord te vermijden.

Autoconstructeurs zoals het Duitse BMW, het Franse PSA en het Japanse Nissan hebben momenteel fabrieken in Groot-Brittannië. De toekomst van die fabrieken is onzeker bij een een no deal.