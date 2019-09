Belgen arriveren dinsdag in teamhotel op WK wielrennen

De Belgische heren en beloften (voor de wegrit) arriveren dinsdagavond in het teamhotel in York voor het WK in Yorskhire. Op woensdag staat een laatste lange training op het programma.

“Alle Belgen nemen dezelfde vlucht, vanuit Brussel naar Manchester”, zei bondscoach Rik Verbrugghe. “Zelfs de twee Monegasken, die vliegen eerst vanuit Nice naar Brussel en stappen dan in hetzelfde vliegtuig als de andere heren eliterenners en beloften. Ze arriveren rond 19u in het hotel.”

Op woensdag staat dan al meteen een lange training op het programma. “Die eerste grote lus van het WK is toch wel belangrijk”, aldus de bondscoach. “Het gaat om 185 km, het is toch wel interessant dat de Belgen die lus eens zien. We gaan niet het volledige deel verkennen, dat zou te lang zijn. Maar we rijden naar een bepaald punt met de wagens en starten dan de training. Iedereen is op de hoogte, zodat niemand op dinsdag een lange training doet. Op woensdag zal die verkenning 4u30 duren, al kan dat nog variëren van renner tot renner.”

Op donderdag staat de verkenning van het lokale circuit in en rond Harrogate op het programma.