IJzersterke Eli Iserbyt wint ook loodzware én spectaculaire Wereldbekercross in Waterloo

Twee op twee voor Eli Iserbyt in de Wereldbeker. Na de cross in Iowa was de West-Vlaming van Pauwels Sauzen - Bingoal ook de beste in Waterloo. En hoe! Iserbyt vocht, in afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, een beklijvend duel uit met Toon Aerts op een loodzwaar en vooral glibberig parcours.

Eli Iserbyt nam resoluut de leiding in de Amerikaanse modder. Ook Jim Aernouts, Gianni Vermeersch en Toon Aerts waren bij de pinken. Aernouts nam snel over, terwijl de witte trui van Iserbyt er al snel zwarter begon uit te zien. Door de omstandigheden was het een zware omloop in Waterloo, met veel loopstroken. Een voordeel voor Aerts (?), maar Iserbyt ging in de eerste ronde al bij al vlot mee met de Belgische kampioen.

Aernoust bekocht intussen zijn snelle start, Vermeersch en Daan Soete volgden al snel op zo’n tien seconden van het leidersduo. Daarachter kwamen onder anderen Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Corné van Kessel, Michael Vanthourenhout en Tom Meeusen. Lars van der Haar had na een halve ronde al meer dan 40 seconden achterstand aan zijn broek.

Foutje(s) van Iserbyt

Meer dan elf minuten deden Iserbyt en Aerts over één ronde. Eentje waarin de kleine West-Vlaming toch wel indruk maakte. Hij wipte in de modder over twee balkjes en toonde zijn technische vaardigheden in de dalende stroken. Aerts deed het vooral op de kracht. Intussen liep ook Thibau Nys rond in de box van Telenet-Fidea. De zoon van Sven Nys hielp mee de fietsen schoon te spuiten.

Achter het tweetal kwam even alles wat samen en dat zorgde voor chaos in de materiaalzone. Daarna onderscheidden Vanthourenhout, Vermeersch en Soete zeg. Zij het op bijna 40 seconden van Aerts. Die profiteerde van een dubbel pechmoment van Iserbyt. De Wereldbekerleider bleef eerst hangen aan een paaltje en ging daarna onderuit, waarna hij zijn stuur moest rechtzetten. Aerts ging de derde ronde in met een bonus van 16 seconden.

Daarin ging de Belgische kampioen echter twee keer in de fout. Eerst gleed hij weg, daarna knalde hij met zijn knie vol op een boomstronk na een slipper. Het leek Aerts echter niet te deren want Iserbyt kwam slechts twee seconden dichter. De achterstand van Vanthourenhout en Vermeersch, die om de derde podiumplek streden, ging al richting de 50 seconden. Bij de eerste veertien renners reden op dat moment overigens twaalf Belgen en twee Nederlanders.

Michael Vanthourenhout 🇧🇪 and Gianni Vermeersch 🇧🇪 locked in a battle for 3rd. To and fro, wheels crossing, shoulder to shoulder. Great stuff!#TelenetUCICXWC — UCI Cyclocross (@UCI_CX) September 22, 2019

Ploeteren

Aerts ging wat verder nog maar eens onderuit. In ronde twee wipte de Kempenaar nog over de balkjes, in ronde drie liet hij dat kunststukje aan zich voorbijgaan. Intussen knabbelde Iserbyt wel wat aan zijn voorsprong. De West-Vlaming kwam bij het ingaan van de vierde van zes ronden terug tot op 13 seconden van de leider in Waterloo. Vanthourenhout was de enige die toen nog net binnen de minuut bleef. Achter Vermeersch troepten Hermans, Soete en Van Kessel samen.

De lange Aerts bleef ploeteren op het glibberige modderparcours en zag Iserbyt weer komen aansluiten. De winnaar van de cross in Iowa hervond zijn topvorm en sloeg meteen een kloofje van vier seconden. Aerts gaf zich echter niet gewonnen en schuwde de technische risico’s niet. Op een lopend stuk kwam hij weer aansluiten, maar dan ging het wéér mis voor de Belgische kampioen. Aerts bleef steken in de kant en keek om. De veer leek gebroken.

Iserbyt reed een kleine tien seconden weg, maar ook hij moest oppassen. De crosser van Pauwels Sauzen - Bingoal ging niet ver na zijn concurrent tegen de vlakte na een schuiver. Maar omdat ook Aerts op de sukkel bleef - hij viel bijna na een jump over de balkjes - bouwde Iserbyt zijn voorsprong zelfs uit. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde had hij een bonus van 21 seconden. Vermeersch en Vanthourenhout volgden op 1’09”. Laurens Sweeck beleefde een offday op ruim vier minuten.

Foto: BELGA

De wedstrijd was gereden. Een ijzersterke Iserbyt slipte hier en daar nog wel eens, maar soleerde naar zijn tweede zege van het seizoen. Toon Aerts was al blij dat hij nog heelhuids de finish bereikte. Op meer dan één minuut van de winnaar. Vanthourenhout werd derde, voor Vermeersch.

Uitslag:

1. Eli Iserbyt in 1u08’28”

2. Toon Aerts +1’08”

3. Michael Vanthourenhout +1’23”

4. Gianni Vermeersch +1’50”

5. Corné van Kessel +2’18”