Vanaf maandag 14 oktober gaat De slimste mens ter wereld ‘next level’. Vrij letterlijk, want Erik Van Looy (57) verdubbelt zijn panel met juryleden. Liefst 25 vaste gezichten maken straks in duo het mooie weer in de quiz. Met Geert Hoste en Margriet Hermans als opvallendste debutanten. ‘Vernieuwen is belangrijk’, zegt Van Looy. ‘Zo hou je een programma dynamisch.’

Op het volledige deelnemersveld is het nog wachten. Maar zijn Slimste Jury gooit Erik Van Looy wel al te grabbel. En die is meer dan dubbel zo groot als vorig jaar: van 12 gaat het naar 25 juryleden. ‘In de vorige reeksen maakten we een onderscheid tussen vaste gezichten en sporadische bijzitters’, zegt Van Looy. ‘Nu kiezen we iedere aflevering twee leden uit onze vaste poel. Sommigen zullen wel vaker langskomen dan anderen. Het wordt boeiend om te zien welke combinaties de meeste vonken geven.’

Van de bende van vorig jaar is enkel Jonas Geirnaert afwezig. Philippe Geubels zien we terug als kandidaat. ‘Er is een goede balans tussen veteranen en nieuwkomers’, zegt Van Looy. ‘Vernieuwing is belangrijk voor een spelprogramma. Een type als Jeroom of Jelle De Beule koppelen aan Margriet Hermans of Jani Kazaltzis, dat zijn onverwachte combinaties. Zo hou je het dynamisch.’ Maar ook de vertrouwde duo’s blijven opduiken. ‘Wat werkt, moet je niet overboord gooien. We nemen veertig afleveringen op, dus de afwisseling tussen oud en nieuw wordt een luxe.’

Videogame

Onder de slogan ‘De slimste mens gaat next level’ steken de makers het zeventiende seizoen in een videogame-jasje. En niet zomaar: er is een nieuwe app om het spel op smartphone te spelen. ‘De vorige app was een succes, heb ik me laten vertellen’, zegt Van Looy. ‘Zelf ken ik daar eerlijk gezegd niets van. (lacht) Maar naar verluidt speelden zelfs de spelers van den Antwerp onze app in de kleedkamer. De nieuwe wordt hopelijk een even grote hype. En voor de kandidaten is het een goed hulpmiddel om te oefenen. Misschien moet ik ’m zelf ook maar eens installeren. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?’

‘De slimste mens ter wereld’ start op maandag 14 oktober op Vier. De volledige jury bestaat uit: Jeroen Van Koningsbrugge, Sven de Leijer, Jani Kazaltzis, Stefaan Degand, Geert Hoste, Bart Cannaerts, Barbara Sarafian, Marc-Marie Huijbregts, Frances Lefebure, Wim Helsen, Margriet Hermans, Jan Jaap van der Wal, Kamal Kharmach, Karen Damen, Gert Verhulst, Maaike Cafmeyer, Adriaan Van den Hoof, Herman Brusselmans, Jelle De Beule, James Cooke, Rik Verheye, Pedro Elias, Lukas Lelie, Wim Opbrouck en Jeroom.