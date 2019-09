AA Gent kan tegen Zulte Waregem opnieuw niet winnen op verplaatsing

Ze zijn er in Gent zo zot van, meneer. Van hakjes. Na KV Mechelen en Saint-Étienne zette een hakbal ook tegen Zulte Waregem AA Gent op weg naar een doelpunt. Alleen, het Gentse uitcomplex werd door dat hakje niet opgelost. Opnieuw verloren de Buffalo’s punten op verplaatsing, ondanks twee goals van Roman Yaremchuk. Essevee hield Gent in bedwang: 2-2. Geen ploeg die meer haar twee gezichten toont dan de Buffalo’s.

Even de laatste paragraaf van ons verslag na de winst tegen Saint-Étienne bovenhalen. Daarin stond dat het ons niet zou verbazen als AA Gent – sterk bezig de laatste weken – zondag zomaar zou verliezen van Zulte Waregem. Decompressie na een Europese match, die veel van de spelersgroep gevergd had. En mede ingegeven door de kwalijke uitreputatie van de Buffalo’s: Gent slaagde er dit seizoen nog niet in om een officiële uitmatch – in eender welke competitie – te winnen. Vandaar de voorspelling.

Wereldgoal Seck

Gent speelde de eerste twintig minuten naar het beeld van die profetie. Of toch nadat het na een aantal seconden een goal van Roman Yaremchuk terecht afgekeurd zag. De vinnigheid in de acties ontbrak, de snedigheid in de passing was afwezig, de snelheid bij de loopacties viel niet op.

En Zulte Waregem deed het ook gewoon goed. In niets is deze ploeg nog te vergelijken met het elftal dat zo treurig begon aan de competitie. De komst van Saido Berahino betekende zo veel voor Essevee: het zorgde voor meer kwaliteit, voor een tactische klik – het middenveld vond z’n rol en spits Cyle Larin had vooraan eindelijk een maatje – en voor hernieuwde moed. Ook gisteren was Berahino in de beginfase enkele keren bijzonder gevaarlijk, al moest hij de echte schijnwerpers wel aan Ibrahima Seck laten. Die trof iets voor het kwartier voor het eerst raak voor Zulte Waregem. De manier waarop? Een heerlijke volley aan de rand van de zestien. Essevee had er nadien nog wel een paar kunnen scoren, maar vergat zichzelf te belonen. Of AA Gent af te straffen: het is maar hoe u het bekijkt.

Want Gent herpakte zich. Relatief snel, zelfs. De zure benen van donderdag werden vergeten – Jess Thorup liet na te roteren en begon met dezelfde elf als donderdag – en het middenveld en aanvallers kregen er weer zin in. Counters volgden, opbouwend ging het snor en iets na het halfuur was er weer zo’n typische aanval: centrumaanvaller Yaremchuk die uitweek naar de flank en een actie opzette met Jonathan David. De Canadees kreeg de bal aangespeeld en bediende de spits op zijn beurt weer met een hakje. Gevolg: Yaremchuk alleen voor doel, foutief afgestopt door Ewoud Pletinckx, strafschop, goal. 1-1.

Goed herpakt

Doorstomen, denk je dan. Gent was vóór deze partij al zeven matchen op rij ongeslagen en hoewel het Igor Plastun vlak voor rust zag uitvallen met een neusblessure, leken alle sterren gunstig te staan om na de pauze ein-de-lijk die eerste uitzege van het seizoen te pakken.

Alleen, het was Essevee dat toesloeg. Een door de VAR afgekeurde goal van de thuisploeg en een onbegrijpelijke misser van Yaremchuk werden gevolgd door het moment van Larin, die een kopbal keihard voorbij Kaminski kopte. Een paar minuten later had hij zich helemaal onsterfelijk kunnen maken, maar zijn poging spatte uiteen op de lat.

Een misser die Essevee zuur zou opbreken. Yaremchuk op snelheid nam wraak voor zijn eerdere falen, liep iedereen voorbij en jaagde de bal staalhard binnen. 2-2. Meteen de eindstand want in de extra tijd kopte invaller Kubo nog op de paal, al was er ook gevlagd.

Vadis Odjidja pakte na tussenkomst van de VAR nog rood, maar de eindbalans bleef dezelfde: opnieuw geen zege op verplaatsing voor AA Gent, dat thuis en uit twee gezichten blijft vertonen. En een 12 op 18 voor Zulte Waregem, dat op de rand van de top zes staat. Goed herpakt, zeg je dan.