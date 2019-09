Johan Swinnen liep in 25 dagen naar Rome

08/07/2017

‘Pieter heeft zijn dromen bijgesteld. Dat is zijn kracht’

Kanker was al 25 jaar het studieobject van Johan Swinnen, toen in het hoofd van zijn tienerzoon een tumor werd ontdekt. Zes jaar en ettelijke operaties, chemotherapieën en bestralingssessies later zoekt Pieter (20) zich een weg in wat een ander leven is geworden. ‘Ik vind dat ik goed bezig ben.’Katrien Steyaert, foto’s Gert Verbelen