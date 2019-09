Sebastian Vettel tijdens GP van Singapore verkozen tot 'Driver of The Day'

Sebastian Vettel won in Singapore zijn eerste race van het seizoen. Na weken van felle kritiek sloten ook de F1-fans de Duitser opnieuw in de armen en verkozen ze hem tot 'Driver of The Day'.

Vettel kreeg de voorbije races heel wat kritiek te verwerken, vooral nadat hij tijdens de thuisrace van Ferrari in Italië spinde en daarna bij het terugkeren op de baan ook nog eens tegen een andere rijder reed.

Wanneer je teamgenoot dan ook nog eens in Italië zijn tweede race op rij weet te winnen dan zit je letterlijk in de hoek waar de klappen vallen. Maar Vettel zou Vettel niet zijn indien hij niet zou terugvechten.

Tijdens de GP van Singapore slaagde Vettel er immers in om van op de derde plaats richting de overwinning te rijden. Vettel lag tijdens de race op vinkenslag en toen de pitstops werden afgewerkt slaagde Vettel erin mits een zogenaamde 'undercut' om voorbij teamgenoot Charles Leclerc te gaan.

Vettel reed vervolgens met het mes tussen de tanden doorheen het verkeer en reed ondanks verschillende safety cars richting zijn eerste overwinning dit seizoen. Vettel had al meer dan een jaar niet gewonnen en de ontlading op het podium was dan ook erg groot.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

GP van België: Lando Norris

GP van Italië: Charles Leclerc

GP van Singapore: Sebastian Vettel

