Jan Bakelants na eerste wedstrijd op WK-parcours in Yorkshire: “Gevaarlijk rondje, geknipt voor Mathieu van der Poel”

Jan Bakelants finishte zondag op het WK wielrennen samen met Senne Leysen in de gemengde ploegentijdrit, nadat Frederik Frison al vroeg uitviel. “We hebben ons best gedaan om de schade te beperken”, zei hij. “Meer konden we niet doen. Het is jammer van Frederik, maar aan ziekte kan je weinig verhelpen.”

LEES OOK. Bondscoach Rik Verbrugghe kan Belgen niets verwijten na (omstreden) Mixed Team Relay: “Ze hebben hun best gedaan”

“Ik ben blij dat ik heb kunnen deelnemen”, zei Bakelants. “In België heb je betere tijdrijders. Ik was dus een beetje verrast door de vraag of ik erbij kon zijn, maar ik vond dit wel plezant en geef dit wel een kans. Het is niet bij voorbaat ten dode opgeschreven. Natuurlijk, het is wel jammer dat de ploegentijdrit voor merkenteams daardoor is geschrapt. Dat was echt een prestigeslag onder de ploegen en het gaf je de gelegenheid om te trainen voor die disciplines voor de grote rondes. Beide wedstrijden hadden naast elkaar kunnen bestaan.”

“Veel draaien en keren”

De gemengde ploegentijdrit deed de lokale ronde aan die ook in de wegrit moet worden afgelegd. “Ik vond het fun. Maar ik vind het wel een levensgevaarlijk parcours, zeker als het nat ligt. Maar dat is een beetje standaard hier (lacht). Het is veel draaien en keren, het is geknipt voor Mathieu van der Poel. Het is niet voor niks dat hij zal deelnemen. Je moet echt een piloot zijn op sommige stukken. En Mathieu is een piloot, hij kan met zijn behendigheid veel energie uitsparen. En het is niet dat alleen. Gisteren in de koers hebben we het nog eens gezien: hij is meer dan in orde”, besloot Bakelants.