Dat heeft veel te maken met het Game of Thrones-wandtapijt dat er nu tijdelijk hangt, dat qua vormgeving en concept geïnspireerd is op het originele van Bayeux, maar waarin alle cruciale scènes uit de televisiereeks verwerkt zijn.

‘Red wedding’ uit seizoen drie, ‘the battle of the bastards’ uit het zesde seizoen, of de aanval van Daenerys, om maar iets te zeggen. Er valt duidelijk ook meer te vertellen dan over Hastings, want dit tapijt is met bijna 87 meter zo’n 19 meter langer dan het origineel (68 meter).

Het oogmerk is ook een stuk mercantieler. Het is namelijk gemaakt in opdracht van de toeristische dienst van Noord-Ierland, in de hoop het Game of Thrones-toerisme een extra boost te kunnen geven.

HBO filmde er namelijk heel wat scènes, en vorig jaar noteerden ze in Noord-Ierland al een flinke groei van het aantal locatietoeristen.