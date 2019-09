Een meerderheid binnen de raad van bestuur van de Luikse intercommunale Enodia is niet van plan het licht al op groen te zetten voor de verkoop van telecomoperator Voo aan de Amerikaanse investeerder Providence.

De Luikse PS-federatie lanceerde een oproep nog niet in te stemmen met de verkoop, waarover eind mei een akkoord werd bereikt. De socialisten beschikken over vijf van de twaalf stemmen binnen de raad van bestuur. Op de Franstalige omroep RTL-TVi verklaarde Waals parlementslid Olivier Bierin (Ecolo) zondag dat de groenen ‘in de huidige omstandigheden’ tegen zullen stemmen. Zij beschikken over twee stemmen.

Vijf plus twee maakt dat minstens zeven vertegenwoordigers de deal vandaag niet zullen goedkeuren. MR-vertegenwoordiger Fabian Culot (MR) gaf aan dat hij eerst details en een juridische audit wil zien alvorens zich uit te spreken.

Een ander struikelblok gaat over de overdracht aan Anodia van de aandelen die de intercommunale Brutélé bezit in Voo. Brutélé heeft de onderhandelingen met Enodia voorlopig opgeschort. De burgemeester van Oudergem, Didier Gosuin (DéFI) had het over een ‘bende cowboys’ en bevestigde dat Brutélé een ‘correct bod met respect voor de tewerkstelling’ verwacht.

Brutélé is al tien jaar vragende partij voor een verkoop, ‘maar niet onder gelijk welke omstandigheden en zonder enige transparantie’, aldus Gosuin.