Berchem opnieuw opgeschrikt door ontploffing

Zaterdag is een granaat gegooid in Berchem. Dat bevestigt de lokale politie na een bericht van de Antwerpse zender ATV. Het parket is een onderzoek gestart.

Het springtuig ontplofte zaterdagochtend aan een gevel van een huis in de Deken de Winterstraat, vlak bij de Fruithoflaan. De straten liggen in een rustige wijk in Berchem.

‘Het was heel vroeg in de ochtend, rond vier of vijf uur ’s ochtends’, zegt een geschrokken inwoner. ‘De knal was zo hard, dat ik aan de donder of zelfs schoten dacht. Maar dat kon natuurlijk niet.’

De schade van de ontploffing is nog goed te zien: een houten plaat voor de gebroken glazen huisdeur en inslagen bij verschillende geparkeerde auto’s en gevels. 'Dat zoiets gebeurt in zo’n goede buurt en zo’n goede straat, dat is onbegrijpelijk', zegt een andere vrouw.

Eind juli ontploften in de Marsstraat in Berchem ook al twee granaten.