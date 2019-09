Het schokkende verhaal achter de Netflix-reeks ‘Unbelievable’

De Netflix-reeks Unbelievable brengt het waargebeurde verhaal van een tienermeisje dat verkracht werd. Maar ze stootte op een muur van ongeloof.

Opgelet: in dit artikel staan details over de verhaallijn van de Netflix-reeks Unbelievable.

De Netflix-reeks is gebaseerd op een artikel uit 2015 dat gepubliceerd werd op de onafhankelijke website Pro Publica. In An unbelievable story of rape vertellen de journalisten T. Christian Miller en Ken Armstrong het verhaal van Marie.

In 2008 gaf ze bij de politie aan dat ze in haar flat verkracht was door een gemaskerde man, die haar met een mes bedreigde en had vastgebonden. Hij had ook foto’s genomen.

Lees ook onze Postenpakker over de reeks: Geloof het nu maar

Toen de politie haar met inconsistenties in haar verhaal confronteerde, begon ze aan zichzelf te twijfelen. Misschien had ze alles wel gedroomd? Zelfs haar pleegouders trokken het verhaal van de verkrachting in twijfel. ‘Er was geen emotie in haar stem’, zegt een pleegmoeder over het moment dat ze van de verkrachting hoorde. ‘Het leek alsof ze me vertelde dat ze een sandwich maakte.’

De tiener had al een moeilijke jeugd achter de rug. Haar biologische moeder verwaarloosde haar. Als kind kwam ze in instellingen terecht. Nadat ze een tiener was geworden, kon ze terecht bij pleeggezinnen. Toen ze achttien werd, wou ze op eigen benen staan en kreeg ze haar eigen appartementje via een sociaal project.

Uiteindelijk vertelde Marie dat ze de verkrachting verzonnen had. Ze wordt zelfs veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen. Ze verliest haar baantje, ook haar vrienden laten haar vallen. Hoe kon je over zoiets liegen?, vroeg een schoolvriend haar aan de telefoon. In de media wordt haar proces gemaakt, zonder haar bij naam te noemen.

Waarheid

Drie jaar later ontmaskeren twee vrouwelijke speurders aan de andere kant van het land een serieverkrachter die er soortgelijke methodes op nahoudt. Op zijn laptop vinden ze foto’s van al zijn slachtoffers. Het vervolg laat zich raden. Ook van Marie werden foto’s gevonden. Haar verhaal bleek waar te zijn, maar intussen was veel kwaad geschied.

Marie klaagde uiteindelijk de stad Lynnwood aan en ze kreeg een schikking van 150.000 dollar. Een van de politiemannen die haar onder druk zette, zei dat hij veel spijt had.

Volgens auteur Armstrong heeft Marie intussen de Netflix-reeks bekeken. Ze zou de reeks uitstekend vinden, hoewel ze wel heeft moeten huilen.