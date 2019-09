Jongste vijf jaren de warmste ooit

De klimaatverandering laat zich steeds duidelijk gelden, waarschuwt de WMO, de Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties.

De periode 2015 tot 2019 was de warmste periode van vijf jaar ooit sinds de metingen zowat 150 jaar geleden zijn gestart, besluit de WMO. Volgens voorlopige berekeningen lag de gemiddelde temperatuur in deze periode 1,1 graad Celsius hoger dan het gemiddelde in het pre-industriële tijdperk.

Tegenover de daarvoor liggende periode van vijf jaar was het in de voorbije periode 0,2 graden warmer, zegt de WMO.

Volgens directeur-generaal Petteri Taalas van de WMO moeten de inspanningen verdrievoudigen om de doelstelling te bereiken de temperatuurstijging op onze planeet tegen 2100 onder de 2 graden te houden.

De aanwijzingen en gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel, het afsmelten van ijs en extreem weer, namen in de periode 2015-2019 toe, zegt het rapport ook.