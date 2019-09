Sebastian Vettel wint eindelijk nog eens een race in de F1, Mercedes verrassend niet op podium in Singapore

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft zondag voor de vijfde keer de Grote Prijs Formule 1 van Singapore gewonnen. Daarmee is hij opnieuw alleen recordhouder. Het is zijn eerste zege sinds de GP van België in 2018, Vettel stond dus 13 maanden droog.

In de vijftiende WK-manche haalde Vettel het dankzij een goede pitstopstrategie voor zijn vanop de polepositie vertrokken Monegaskische teamgenoot Charles Leclerc, die duidelijk misnoegd was over de teamstrategie. De Limburger Max Verstappen (Red Bull) werd derde in de in kunstlicht verreden race op het Marina Bay Street Circuit. Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) moest tevreden zijn met de vierde plaats, voor zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Geen Mercedes op het podium dus.

In het tweede gedeelte van de GP verscheen de safety-car driemaal op het circuit. De Brit George Russell (Williams) crashte na contact met de Fransman Romain Grosjean (Haas). Even later parkeerde de Mexicaan Sergio Pérez (Racing Point) zijn bolide op het circuit. De safety car moest opnieuw tussenkomen na een botsing tussen de Fin Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) en de Rus Daniil Kvyat (Toro Rosso).

De volgende GP vindt volgende week al plaats in Rusland, op het circuit van Sotsji.

WK-standen

Piloten:

1. Lewis Hamilton (GBr) 296 ptn

2. Valtteri Bottas (Fin) 231

3. Charles Leclerc (Mon) 200

4. Max Verstappen (Ned) 200

5. Sebastian Vettel (Dui) 194

6. Pierre Gasly (Fra) 69

7. Carlos Sainz Jr (Spa) 58

8. Alexander Albon (Tha) 42

9. Daniel Ricciardo (Aus) 34

10. Daniil Kvyat (Rus) 33

11. Nico Hülkenberg (Dui) 33

12. Lando Norris (GBr) 31

13. Kimi Räikkönen (Fin) 31

14. Sergio Pérez (Mex) 27

15. Lance Stroll (Can) 19

16. Kevin Magnussen (Den) 18

17. Romain Grosjean (Fra) 8

18. Antonio Giovinazzi (Ita) 4

19. Robert Kubica (Pol) 1

Constructeurs:

1. Mercedes 527 ptn

2. Ferrari 394

3. Red Bull-Honda 289

4. McLaren-Renault 89

5. Renault 67

6. Toro Rosso-Honda 55

7. Racing Point-Mercedes 46

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 35

9. Haas-Ferrari 26

10. Williams 1