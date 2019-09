De Griekse wetenschapster Eleni Antoniadou werd gelauwerd als een klein wereldwonder: als NASA-onderzoeker, expert in synthetische organen en regeneratieve geneeskunde. Ze schopte het zelfs tot Barbiepop. Tot academici begonnen te neuzen in haar verleden.

Niemand had erbij stilgestaan: hoe het kon dat iemand van pas 31 al een dergelijk palmares bij elkaar had geharkt. In tientallen interviews had Eleni Antoniadou verteld over haar werk bij de NASA: onderzoek ...