Het vorige dagrecord was 25,9 graden in 1989. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw.

Na drie hittegolven deze zomer, met een absoluut warmterecord van boven de 40 graden, is vandaag opnieuw een record gesneuveld. In Ukkel is een temperatuur van 26 graden gemeten. Mogelijk wordt het nog iets warmer.