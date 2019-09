Wout Van Aert hoopt deze winter nog te crossen: “Ik ga er alles aan doen”

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zondagmiddag op een persconferentie meer uitleg gegeven bij zijn programma van de volgende maanden. Na zijn val in de Tour de France moest de drievoudig wereldkampioen al snel een streep trekken door de rest van het wegseizoen. Het veldritseizoen wordt nog afwachten, klinkt het.

Van Aert moest de Ronde van Frankrijk verlaten na een val tijdens de individuele tijdrit, waarbij hij een lelijke blessure opliep die enkele weken nodig had om te helen. Intussen zit van Aert weer op de fiets en kan hij vooruit kijken naar enkele veldritten deze winter. Na zijn ritzege in de Tour, misschien wel al na zijn twee ritzeges in de Dauphiné, was het al duidelijk dat van Aert niet meer zoveel zou crossen als de voorbije jaren.

Komt er weer een duel met van der Poel? Foto: BELGA

Op een persconferentie in de marge van de Gooikse Pijl riep de drievoudige wereldkampioen de pers bijeen. “Ik ga er alles aan doen om nog enkele crossen te rijden”, vertelde hij. “Ik moet enkel zien hoe realistisch het allemaal is. In het voorjaar moet ik er wel helemaal bij zijn, hoop ik. De vraag is hoe goed mijn vorm zal zijn. In topvorm geraken is geen probleem, maar ik mis spiermassa aan de rechterkant waar mijn diepe vleeswonde zich bevond.”

Dat verschil in spiermassa komt er door zijn zware val en de wekenlange revalidatie die het aangetaste spierweefsel moest doormaken. “Ik zal voortaan een verschil hebben in spiermassa tussen mijn linker- en rechterbeen. Dat is echter geen drama, want valt op te lossen met de juiste training. De dokters verzekerden me in het ziekenhuis dat alles uiteindelijk weer goed komt.” Welke crossen van Aert deze winter nog zal rijden, moet dus nog blijken.