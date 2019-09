Zakia Khattabi kandidate van Ecolo voor Grondwettelijk Hof

De voormalige Ecolo-voorzitster moet stoppen met politiek als ze aangewezen wordt.

Ecolo schuift voormalig voorzitster Zakia Khattabi naar voren als rechter bij het Grondwettelijk Hof. De federale raad van de Franstalige groenen duidde haar vrijdag aan als vervangster van Jean-Paul Snappe, die met pensioen gaat. Snappe was in het verleden senator en Waals parlementslid voor Ecolo. De vrijgekomen post komt in principe Ecolo toe.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zes juristen en zes voormalige parlementsleden met minstens vijf jaar ervaring op de teller. De kandidaten moeten minstens veertig jaar oud zijn. De Kamer en de Senaat leggen afwisselend een lijst met kandidaten voor. Ditmaal is het de beurt aan de Senaat. De lijst moet steun krijgen van een tweederdemeerderheid.

Covoorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane bevestigden zondag op de Franstalige zender RTL-TVi de kandidatuur van Khattabi. Bij de verkiezingen van 26 mei werd ze verkozen in de Kamer. Indien ze naar het Grondwettelijk Hof verhuist, betekent dat het einde van haar politieke loopbaan.

Khattabi was een van de kandidaten die werd genoemd als potentiële opperrechter. De komende legislatuur gaan liefst zeven van de twaalf rechters van het Grondwettelijk Hof met pensioen.