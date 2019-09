Het is nu officieel: morgen geen septemberverklaring

Volgens de agenda van het Vlaams Parlement houdt alleen parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele een toespraak.

Het wordt een primeur: het Vlaams Parlement opent morgen de deuren zonder verklaring van de minister-president. Volgens de agenda die het Parlement op zijn site heeft gepubliceerd, wordt het bureau, het dagelijks bestuur van het parlement, wel verkozen en houdt Parlementsvoorzitter Vandaele zijn traditionele toespraak bij het opening van het zittingsjaar. Ook de geloofsbrieven van de opvolgers worden onderzocht. Maar daar blijft het ook bij.

Een Septemberverklaring, de gebruikelijke beleidsverklaring van de minister-president op de vierde maandag van september, komt er niet. De onderhandelaars over de vorming van de Vlaamse regering zijn gewoonweg niet tijdig klaar geraakt.

De onderhandelaars zitten wel in de laatste rechte lijn met de budgetbesprekingen en hopen in de komende dagen te landen, zodat de Vlaamse regering waarschijnlijk gevormd raakt in de week waarin de Septemberverklaring gehouden had moeten worden, maar de deadline waarop was gemikt zelf, wordt niet gehaald.

Tot nu toe raakte een nieuwe Vlaamse regering altijd al in de maand juli geregeld, maar door de lange discussies tussen N-VA en Vlaams Belang en het wachten op mogelijke stappen in de federale coalitievorming is er pas in de maand augustus een definitieve coalitiekeuze gemaakt. Formateur Jan Jambon (N-VA) wil met zijn ploeg een gedetailleerd regeerakkoord opstellen om discussie in de loop van de regeerperiode te vermijden. Vooral op het vlak van Onderwijs, Inburgering en Welzijn verliepen de discussies moeilijk.

De moeilijke begrotingssituatie maakt de onderhandelingen nog wat meer gecompliceerd. De Vlaamse begroting stevent op een tekort van 500 tot 600 miljoen euro af. Volgens De Tijd is een begroting in evenwicht niet langer heilig voor de N-VA. De vorige regeringen maakten er altijd een punt van om een begroting in zwarte cijfers voor te leggen of zo snel mogelijk te bereiken.

De werking van het Vlaams Parlement raakt ondermijnd door de trage regeringsvorming. Daarom wordt er deze week al een zogenaamde ad hoc-commissie samengesteld, waarin de Parlementsleden de uittredende ministers kunnen ondervragen.