Crisisoverleg bij Thomas Cook: ‘Opties drogen op’, toeristen moeten extra betalen

Zondagochtend staat een crisisoverleg gepland tussen de Britse reisgroep Thomas Cook en zijn grootste aandeelhouders en schuldeisers. Dat meldt de BBC. De Britse overheid zou bereid zijn duizenden toeristen naar huis te vliegen. Maar getuigen beschrijven hoe ze gedwongen worden extra geld te betalen.

De opties voor Thomas Cook drogen stilaan op. Een bron nabij het dossier zei tegenover het Franse persagentschap AFP dat de 200 miljoen pond extra die de groep nodig heeft (bovenop de eerder aangekondigde 900 miljoen pond), niet van nieuwe private investeerders zal komen. Thomas Cook heeft het geld nodig om de voorbije zomerreizen te betalen. Dat gebeurt aan het einde van het seizoen, na de reizen.

Hoteleigenaars vrezen nu dat Thomas Cook niet zal betalen. Er zijn berichten over hotels waar gasten gevraagd worden 2.000 pond extra te betalen. Anders mogen ze niet vertrekken.

Ryan Farmer uit Leicestershire deed zijn verhaal aan BBC radio. Volgens hem vroegen de uitbaters van hotel Les Orangers in Hammamet, vlak bij Tunis, alle gasten die op punt stonden om te vertrekken 'om extra kosten te betalen'. 'Het begon om 16 uur, met een mededeling. Alle mensen die vandaag zouden vertrekken, moesten naar de receptie komen om deze extra som te betalen, omwille van de situatie bijThomas Cook, dat was duidelijk.'

Farmer hoorde dat een 80-jarige vrouw meer dan 2.000 pond (ca 2.200 euro) moest betalen. Andere gasten zouden sommen van 1.800 tot 2.500 pond (2.038 tot 2.830 euro) moeten betalen. Volgens de Britse gast zijn er gewapende veiligheidsagenten aan de poorten van het hotel gepositioneerd, die de deuren op slot houden als de gasten weigeren te betalen. 'Ik zou dit beschrijven als gegijzeld worden.'

600.000 toeristen op reis

Thomas Cook zou hebben aangeklopt bij de overheid voor extra geld. De Britse krant The Times schreef zaterdag dat het weinig waarschijnlijk is dat de overheid effectief zou tussenkomen.

Indien Thomas Cook geen oplossing vindt, dreigt het een van de komende dagen failliet te gaan. In dat geval zou er een oplossing moeten worden gezocht voor 600.000 toeristen die wereldwijd met de organisatie op reis zijn. Daar zijn ook meer dan 10.000 Belgen bij, zo luidde het vrijdag bij Thomas Cook België.

Thomas Cook (met ook het merk Neckermann) is in België aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling. De Britse overheid zegt bereid zijn om de Britse toeristen die vast zitten naar huis te brengen.