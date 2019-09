Een fuif in Berlaar is zaterdagavond geëindigd met een gewapende overval. Dat bevestigt de lokale politie van Berlaar-Nijlen aan Belga. Wat er precies gebeurde en of er slachtoffers vielen, is nog onduidelijk. De dader van de feiten is nog op de vlucht en wordt opgespoord.

De communicatie is in handen van het parket Antwerpen, omwille van het lopend onderzoek wordt pas later op de dag gecommuniceerd.