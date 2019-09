Autovrije zondag in de hoofdstad en in veel Vlaamse steden

Vandaag is het in Vlaanderen en Brussel autoloze zondag. De kans is groot dat er ook in uw gemeente animatie is voorzien, of buurtfeesten georganiseerd worden. Eén regel: ga met de fiets of te voet.

Op 22 september organiseren Brussel en heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen een autovrije zondag, als afsluiter van de Week van de Mobiliteit. De vrijgekomen ruimte wordt ingepalmd door talloze lokale initiatieven, buurtfeesten, openluchtfestivals, animatie en infostands. Dit jaar organiseren 49 steden en gemeenten in Vlaanderen, waaronder voor het eerst alle 13 Vlaamse centrumsteden, een autoloze zondag. In de meeste gevallen is dat op 22 september.

Het hele Brusselse grondgebied wordt zondag autovrij gemaakt van 10 tot 19 uur. Ook elders in Europa worden autovrije zondagen georganiseerd, met als blikvangers dit jaar Parijs, als grootste autovrije zone voor één dag ter wereld, en Londen, met zijn eerste autovrije zondag ooit.

Gezonde lucht

In Vlaanderen zijn er zondag autovrije gebieden in Aalst, Asse, Beveren-Waas, Bilzen, Boechout, De Pinte, Deinze, Dendermonde, Genk, Gent, Gingelom , Haacht, Haaltert, Ham, Hamme, Herzele, Ieper, Kortrijk, Mechelen, Melle, Merelbeke, Nijlen, Ninove, Oostende, Ranst, Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Steenokkerzeel, Veurne, Vilvoorde, Wemmel, Wijnegem, Zelzate en Zottegem.

Doelstellingen van een autovrije zondag zijn gezondere lucht, meer rust en ruimte en veiliger verkeer. Luchtvervuiling veroorzaakt, enkel in Europa, jaarlijks 800.000 vroegtijdige overlijdens. En ze verkort de levensverwachting van de Europeanen gemiddeld met twee jaar.

Het evenement wil de burger ook de gelegenheid bieden om duurzame vervoersmiddelen te testen, zoals elektrische fietsen en e-steps, en om meer te leren over deelmobiliteit en openbaar vervoer.