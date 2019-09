Diepe ontgoocheling: Red Dragons verrassend uitgeschakeld in achtste finales op EK volleybal

Met bloed, zweet en tranen werkten de Belgische mannen zich voorbij een hardnekkig Oekraïne naar een stek in de kwartfinales, dinsdag tegen Servië. Het avontuur leek al te zullen stranden, toen onze invallers in de tweede set tekenden voor een onwaarschijnlijke remonte was er hoop. Maar toch liep het nog mis voor eigen publiek. Ontgoocheling alom.

“Laten we Oekraïne maar niet onderschatten”, waarschuwde bondscoach Brecht Van Kerckhove. Een ploeg die helemaal op de oude Oost-Europese school is geschoeid. Niet gekend voor verfijnd, oogstrelend volleybal. Nee, beuken maar. Daarvoor konden ze in Antwerpen onder meer rekenen op een paar mannetjes uit de Italiaanse Serie A, op de kolossale middenman Semeniuk (2m10) die na het EK in ons land blijft om voor landskampioen Maaseik te gaan spelen en op hoekaanvaller en opslagspecialist Plotnytskyi. Focus dus, al mocht dat niet moeilijk zijn, met een Europese kwartfinale binnen bereik. “Altijd goed voor extra adrenaline als het echt om de knikkers gaat”, beaamde captain Sam Deroo, die geen enkele poging deed om de favorietenrol af te wentelen.

De Red Dragons moesten het wel stellen zonder Hendrik Tuerlinckx - sukkelend met de rug - en startten voor het eerst in dit toernooi met “hardhitter” Bram Van den Dries als hoofdaanvaller. Eigenlijk eentje op Oekraïens model: hard en hoog. Een compleet andere stijl dan de snelle, technische Tuerlinckx. Ruim zesduizend fans zagen de Red Dragons het eerste kloofje slaan (9-6), maar de bezoekers beten fel van zich af en zeilden met zware opslagen zowaar voorbij (13-16). Van de Velde kon de serie van Iereshchenko gelukkig stoppen en ook libero Stuer deed zijn ding. Via een ferme reflex van spelverderler D’Hulst gingen de bordjes weer gelijk (18-18) maar de druk bleef. De Oekraïners slaagden erin om Deroo aan banden te leggen (1 punt in die eerste set, 17%). Van Kerckhove kreeg dringend nood aan een tweede time-out (19-22), bracht Grobelny nog in voor Van den Dries. Vergeefs.

Blok op Iereshchenko. Foto: BELGA

Vlam in de pijp

De Oekraïners beten zich vast in de partij en maakten het de Belgische aanvallers meer dan moeilijk (7-10). Valkiers kwam D’Hulst vervangen maar het bleef letterlijk knokken tegen een gele muur: tweede time-out al bij 10-15. Van den Dries, Deroo: ze geraakten er gewoon niet doorheen (11-18). Van Kerckhove verving wat hij kon en zowaar: het duo Baetens-Grobelny kreeg de vlam in de pijp. Vijf Belgische punten op rij kregen de Oekraïners aan het twijfelen. Twee aces van Grobelny en een blok van Van de Velde brachten de Red Dragons in recordtempo er op en er over (18-19). Het momentum had resoluut een ander onderkomen gekozen. Nu waren het de bezoekers die niets meer gaar gekookt kregen. Toen ook nog eens Van den Dries vertrouwen tankte, hingen de bordjes snel gelijk.

Opnieuw met de vertrouwde basis – spelverdeler Valkiers bleef wel staan – kregen de Red Dragons het daarna een stuk gemakkelijker om het Oekraïnse pantser te kraken. Dat ging steeds meer

barsten en scheuren vertonen (14-7), terwijl de Belgen zich niet meer van de wijs lieten brengen en iedereen plots wél scoorde. Een feestende inhoud van het Sportpaleis maakte zich al op voor een ziedende eindrush maar vond in de vierde set geen medewerking bij de bezoekers. Integendeel. Ze vermanden zich en deden weer helemaal mee (16-21). En toen kon zelfs Grobelny niet meer komen redden.

Een tiebreak moest dus de beslissing brengen. Met Grobelny in de plaats van Deroo namen de Red Dragons de beste start (5-3), maar de taaie bezoekers lieten niet begaan en voerden de druk in het Belgische kamp ondraaglijk op (8-12). Deze keer bleek de kloof helaas fataal.

Balen. Foto: BELGA

Setstanden: 22-25, 25-21, 25-14, 18-25, 10-15

België: D’Hulst, Van den Dries, Deroo, Rousseaux, Van de Voorde, Van de Velde; libero: Stuer. Kwamen in: Grobelny, Valkiers, Baetens, Coolman