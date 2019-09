Genk wint weinig overtuigend met 3-1 van Oostende

KRC Genk heeft zich herpakt na de zware 6-2-pandoering op het veld van Red Bull Salzburg in de Champions League. De Belgische landskampioen won zaterdagavond in de Jupiler Pro League met 3-1 van KV Oostende, al was het voetbal van de thuisploeg niet om over naar huis te schrijven. Paul Onuachu verzilverde zijn eerste basisplaats wel meteen met een doelpunt.

Poetste KRC Genk zijn blazoen op tegen KV Oostende? Die vraag brandde in de Luminus Arena op ieders lippen na de 6-2-afstraffing in de Champions League tegen Salzburg. Coach Felice Mazzu wijzigde zijn elftal op drie plaatsen. Aanvoerder Sébastien Dewaest mocht bezinnen op de bank, net als Dieumerci Ndongala en Bryan Heynen. Paul Onuachu, Ianis Hagi en Carlos Cuesta kwamen in de plaats. Bij KV Oostende zat Limburger Indy Boonen op de bank.

Voorsprong aan de pauze

Voor het eerst stonden Ally Samatta en Onuachu samen aan de aftrap. Na een handvol minuten belandde de eerste kans van de wedstrijd via het hoofd van de Tanzaniaan op het dak van het West-Vlaamse doel. Aan de overkant prikte KV Oostende tegen met een rush van Canesin op de rechterflank en aanvoerder Vandendriessche kwam net niet goed uit met zijn stappen om doelman Gaëtan Coucke aan het werk te zetten. Het eerste doelpunt van de wedstrijd kwam wel op naam van de thuisploeg. Dutoit redde eerst nog een kopbal van Junya Ito, maar nadien klopte Ronald Vargas - onder druk van een opzittende Cuesta - ongelukkig zijn eigen doelwachter: 1-0. Rond het half uur werd het eigen doelpunt van Vargas alweer uitgewist. Skulason legde het leer panklaar op het hoofd van Sylla, die in de lucht Lucumi aftroefde: 1-1. KRC Genk reageerde via Samatta, maar zijn poging ging via de buitenkant van de paal naast. Op slag van de rust was het dan toch weer raak. Maehle haalde de achterlijn en Onuachu tikte van dichtbij binnen: 2-1.

Berge helpt bibberend KRC Genk

KRC Genk verdedigde bij het begin van de tweede helft haar nipte bonus. De landskampioen probeerde dominant te zijn, maar KVO was hoegenaamd niet onder de indruk van het Genkse spel. De Kustploeg ontsnapte wel toen Ito doelpuntenmaker Onuachu aanspeelde, maar de boomlange aanvaller verkwanselde vervolgens knullig de unieke doelkans. Al stond de Japanner wel buitenspel en had de VAR het doelpunt nooit gevalideerd. De Oostendse druk bleef toenemen en ook Coucke werd aan het werk gezet. De Tongerse doelman redde puik een schot van Vargas. Het elftal van Mazzu kneep de billen dicht in de slotfase. Het elftal van Kare Ingebrigtsen nam de bovenhand en drukte de thuisploeg tegen het eigen doelgebied. Met een ultieme beenveeg voorkwam Coucke voor de tweede keer een gelijkmaker na een schot van invaller D’Haese. Het bleef in de slotfase bibberen en beven voor de thuisploeg, maar toen Sander Berge een voorzet van Ito tegen de netten joeg was het verhaal van KV Oostende definitief over: 3-1.