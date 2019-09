Treinverkeer hele avond gehinderd door ongeval in Lochristi

In Beervelde, deelgemeente van Lochristi, is zaterdagnamiddag een treinspoor zwaar beschadigd door een losgeslagen oplegger. Dat zorgde voor hinder op de lijn Gent-Antwerpen. ‘Normaal is de schade zondagochtend hersteld’, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.00 uur. ‘Een landbouwer reed met zijn tractor en aanhangwagen over de overweg aan de Beerveldsebaan’, legt Baeken uit. ‘Om een nog onbekende reden is de oplegger losgekomen en heeft die grote schade toegebracht aan een spoorlijn. Er vielen ook brokstukken op de tweede spoorlijn, waardoor we het treinverkeer tussen Lokeren en Gent even hebben moeten stilleggen.’

Een aanrijding kon worden vermeden. “’Er was wel een trein in aantocht, maar die kreeg tijdig het signaal om te stoppen.’

Kort na 17.00 uur werd één spoor vrijgegeven en startten de herstellingen aan de tweede spoorlijn. ‘Het herstel zal de hele nacht doorgaan, maar het reizigersvervoer zal daar uiteraard geen hinder van ondervinden’, zegt Baeken.

Vermoedelijk zal tegen zondagochtend alles hersteld zijn. Indien niet, verwacht Infrabel dat ten laatste zondagavond alles achter de rug is. Zo lang de herstellingen bezig zijn, rijden de treinen afwisselend over één spoor.