STVV wint voor het eerst in 14 jaar op bezoek bij Charleroi

Van 2005 was het geleden, maar STVV heeft eindelijk nog eens een wedstrijd in de reguliere competitie gewonnen in Charleroi. De Kanaries haalden het met 0-3. Tien minuten voor rust frommelde Yuma Suzuki zijn eerste goal in Truiense loondienst tegen de touwen.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde Jordan Botaka de voorsprong vanop de strafschopstip na hands van ex-speler Dorian Dessoleil. In de eerste van zeven minuten blessuretijd nam Yohan Boli de laatste twijfels weg. De Kanaries pakken zo 11 op 24 en kunnen met vertrouwen toeleven naar de derby van volgende week tegen KRC Genk.



Geen Jorge Teixeira in de basis bij STVV. De Portugees ondervond te veel hinder aan de heup, een blessure die hem al langer parten speelt. Daardoor keerde Wolke Janssens terug in de defensie, zij het als meest rechtse centrale verdediger van de drie. Pol Garcia draafde centraal op. Verder probeerde Marc Brys het voor het eerst dit seizoen met twee spitsen. Japanner Yuma Suzuki kreeg zijn eerste basisplaats naast Yohan Boli



Bij Charleroi startte één ex-Kanarie in de elf: Dorian Dessoleil. Gaetan Hendrickx komt onder coach Karim Belhocine niet verder dan een plaats op de bank.



Het was al van 2005 geleden dat STVV nog won op het veld van de Zebra’s, ook nu beloofde het een moeilijke avond te worden. Charleroi hield een week eerder de drie punten thuis tegen landskampioen KRC Genk, terwijl STVV pas diep in blessuretijd een punt thuis hield tegen rode lantaarn Waasland-Beveren.

De thuisploeg probeerde meteen de wet te dicteren en kon dreigen via een kopbal van Fall, maar STVV kwam in de eerste minuten nog dichter bij het openingsdoelpunt. Penneteau moest alles uit de kast halen op een vrije trap van Garcia. Even later was opnieuw een vrije trap van Garcia gevaarlijk, Botaka mikte de afvallende bal tegen de lat. Charleroi claimde dan weer tevergeefs een penalty toen Sankhon de aalvlugge Fall van de sokken liep. Net voor het halfuur kreeg Nicholson dé kans na balverlies van Boli, De Smet maakte zich uitstekend breed en gooide zich in de baan van het schot. Ook een afgeweken bal van Bruno miste maar net het kader. Opschudding aan de andere kant toen Yohan Boli in het straatje gestuurd werd. De lijnrechter liet - volgens de regel - begaan tot de spits afwerkte, maar de vlag ging dan toch terecht de lucht in.



De goal viel nog voor de rust in het voordeel van de Kanaries. Suzuki kreeg het leer perfect in de loop na een lange bal van De Bruyn, de Japanner frommelde de bal na een duel met Marinos over de lijn. Goed voor de 0-1. Ondanks die voorsprong toch nog een domper voor de Kanaries voor de pauze. Asamoah moest geblesseerd naar de kant na een tik van Morioka. In zijn plaats kwam Samy Mmaee.



Met de hulp van de twaalfde man ging Charleroi na de rust op zoek naar de gelijkmaker. Het zette hoog druk, terwijl STVV loerde op de schaarse counter om de wedstrijd in het slot te gooien. Bruno kwam dicht bij de 1-1, de ex-Anderlecht-speler verraste Schmidt ei zo na in de korte hoek, Garcia trapte de bal net voor de lijn weg. Schmidt dook even later opnieuw goed in de voeten van Nurio.

STVV lag zwaar onder druk, maar dankzij de VAR ging de bal op de stip in het voordeel van de Haspengouwers. Dessoleil beroerde een kopbal van Suzuki - na een inswinger van De Smet- met de arm, Geldhof werd tot de orde geroepen, de bal ging op de stip. Een cadeau voor STVV, Suzuki wilde o zo graag de strafschop voor zijn rekening nemen, maar aanvoerder Botaka nam zijn verantwoordelijkheid: 0-2.



De ingevallen David Henen leek opnieuw spanning in de partij te brengen toen hij staalhard door de benen van Schmidt knalde. Maar weer greep VAR Jonathan Lardot in, hij keurde het doelpunt af voor buitenspel van Rezaei. Opnieuw een meevaller voor STVV, maar wel terecht. Het vat was nu helemaal af bij de thuisploeg, STVV controleerde het wedstrijdeinde, Boli legde zelfs de 0-3 tegen de netten. De stunt was een feit.