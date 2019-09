Charles Leclerc (Ferrari) verovert de polepositie in Singapore

Charles Leclerc is er op het Marina Bay Circuit in geslaagd om de polepositie voor de GP van Singapore te veroveren, zijn derde polepositie op rij.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie kregen we geen verrassingen. Mercedes was met Valtteri Bottas en Lewis Hamilton helemaal bovenaan terug te vinden en alle grote namen konden probleemloos doorstoten naar Q2.

In Q2 vonden we beide Ferrari's helemaal bovenaan terug. Charles Leclerc was amper 0,070 sec. sneller dan teamgenoot Sebastian Vettel. Lewis Hamilton volgde op iets minder dan drie tienden maar kon duidelijk ook nog sneller.

Sebastian Vettel was de eerste van de toppers die in Q3 een snelle ronde neerzette. Met een tijd van 1:36.437 was Vettel maar liefst een seconde sneller dan beide Hamilton en Bottas in de Mercedes, dit ondanks dat hij de muur raakte.

Charles Leclerc was in de andere Ferrari voorlopig tweede op iets meer dan drie tienden van Vettel. Ook Max Verstappen was sneller dan beide Mercedes-piloten, de Nederlander strandde op iets minder dan vier tienden van Vettel.

In tegenstelling tot in Monza gingen alle rijders nu ruim op tijd opnieuw de baan op om een snelle ronde neer te zetten. Geen chaotische toestanden dus zoals tijdens de kwalificatie voor de GP van Italië.

Tijdens zijn laatste poging om een snelle ronde neer te zetten maakte Vettel een foutje, iets wat ook teamgenoot Charles Leclerc deed maar de Monegask slaagde er alsnog in om de absolute besttijd te rijden en de polepositie te claimen.

Lewis Hamilton strandde in zijn Mercedes op de tweede plaats en splitte zo beide Ferrari's op de startgrid. Max Verstappen kwalificeerde zich als vierde.

1. C. Leclerc Ferrari 01:38.014 01:36.650 01:36.217 18

2. L. Hamilton Mercedes 01:37.565 01:36.933 01:36.408 19

3. S. Vettel Ferrari 01:38.374 01:36.720 01:36.437 16

4. M. Verstappen Red Bull 01:38.540 01:37.084 01:36.813 15

5. V. Bottas Mercedes 01:37.317 01:37.142 01:37.146 18

6. A. Albon Red Bull 01:39.106 01:37.865 01:37.411 16

7. C. Sainz Jr. McLaren 01:38.882 01:37.982 01:37.818 19

8. D. Ricciardo Renault 01:39.362 01:38.399 01:38.095 18

9. N. Hulkenberg Renault 01:39.001 01:38.580 01:38.264 18

10. L. Norris McLaren 01:38.606 01:37.572 01:38.329 19



11. S. Pérez Racing Point 01:39.909 01:38.620 14

12. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:39.272 01:38.697 14

13. P. Gasly Toro Rosso 01:39.085 01:38.699 12

14. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:39.454 01:38.858 14

15. K. Magnussen Haas 01:39.942 01:39.650 14



16. D. Kvyat Toro Rosso 01:39.957 7

17. L. Stroll Racing Point 01:39.979 8

18. R. Grosjean Haas 01:40.277 8

19. G. Russell Williams 01:40.867 7

20. R. Kubica Williams 01:41.186 6

