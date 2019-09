Zwaar ongeval op E40: snelweg naar kust afgesloten

De E40 is volledig afgesloten ter hoogte van Drongen, in de richting van de kust. Net voorbij Drongen is een ongeval gebeurd met vier auto’s.

Bij het ongeval zijn drie wagens in brand gevlogen, maar ze zijn inmiddels geblust. Er is sprake van enkele lichtgewonden. Het ongeval gebeurde rond 10.15 uur, op het moment dat het richting kust druk begon te worden op de snelweg.

De snelweg werd evenwel afgesloten bij Drongen. Iets voor 12 uur stond er al een file van anderhalf uur vanaf Zwijnaarde. Wie naar zee wil kiest dus best vanaf Merelbeke voor de R4 en de E34 of kiest voor de E17. Maar opgelet: ook op de E34 is het intussen (kort na 12 uur) al bijzonder druk en staat er een half uur file aan de werkzaamheden bij Eeklo.

Richting binnenland staat een kijkfile op de E40.

Rond 12 uur is het takelen begonnen van de wagens die vuur hebben gevat. De politie hoopt snel een rijstrook te kunnen vrijgeven. Maar ook daarna zal de verkeersellende nog een tijd blijven duren.

Kort na 12.15 uur mochten de auto's die vast zaten tussen de uitrit Drongen en het ongeval voortrijden. Maar andere wagens werden nog niet meteen voorbij Drongen gelaten.