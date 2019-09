VS sturen extra troepen naar Saudi-Arabië

De VS gaan extra troepen naar Saudi-Arabië sturen. President Trump kondigt ook nieuwe sancties aan tegen Iran.

Mark Esper, de minister van Defensie, geeft niet veel details over de extra manschappen. die de VS naar Saudi-Arabië sturen. Hij noemt ze ‘defensief’ en vermeldt geen aantallen.

Volgens Esper is het een antwoord op de vraag van Saudi-Arabië om meer Amerikaanse steun. De VS gaan focussen op lucht- en raketverdediging en de VS zullen ook extra ‘militair materiaal’ ter beschikking stellen van Saudi-Arabië en van de Verenigde Arabische Emliraten.

Bronnen in het Amerikaanse leger hebben het over een ‘bescheiden’ verhoging van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Saudi-Arabië. Militaire aanvallen gericht op Iran zijn niet aan de orde nu.

Sancties

De Verenigde Staten hebben ook nieuwe maatregelen tegen de Iraanse centrale bank en het soevereine fonds van Teheran bekendgemaakt wegens ‘financiering van terrorisme’. President Donald Trump had het over ‘de strengste sancties die ooit aan een land zijn opgelegd’.

‘We hebben zopas de nationale bank van Iran gesanctioneerd’, zei de Amerikaanse president in het Oval Office. ‘Het zijn sancties op het hoogste niveau.’

Minister van Financiën Steven Mnuchin verduidelijkte dat ‘de laatste bron van inkomsten van de centrale bank van Iran en van het Nationale Ontwikkelingsfonds’ geviseerd werden’.

‘Dat betekent dat er geen geld meer zal gaan naar de Revolutionaire Garde’, het eliteleger van het Iraanse bewind, ‘om het terrorisme te financieren’, voegde de minister eraan toe.

De nieuwe maatregelen volgen op de aanvallen met drones op olie-installaties in Saoedi-Arabië, die volgens Washington aan Iran toe te schrijven zijn, wat Teheran ontkent.