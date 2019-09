Zeldzaam protest in Egypte tegen president: betogers opgepakt

In enkele Egyptische steden zijn tientallen mensen op straat gekomen om het ontslag van president Sisi te vragen. De politie greep meteen in.

Het is opvallend want betogen tegen president Abdel Fattah Al-Sissi is erg gevaarlijk in Egypte. De politie was dan ook snel ter plaatse om de betogingen uiteen te drijven. Journalisten van AFP hebben het over verschillende arrestaties.

Filmpjes op de socialenetwerken tonen enkele tientallen tot honderden betogers in steden als Kaïro, Suez en Alexandrië.

De betogers riepen onder meer ‘sta op, heb geen angst, Sisi moet weg’ en ‘het volk wil dit regime weg’.

De manifestaties werden geïnspireerd door acteur/aannemer Mohamed Ali die vanuit Spanje de president beschuldigd heeft van corruptie. Sisi zelf noemt de beschuldigingen vals.

Sinds de Arabische lente en de staatsgreep van Sisi in Egypte is er een totale repressie tegen elke vorm van oppositie in het land.