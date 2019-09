Antwerp Giants moeten voorbij Zweedse Södertälje Kings in voorronde Champions League basket

Antwerp staat in de tweede en beslissende kwalificatieronde van de Champions League basket tegenover het Zweedse Södertälje Kings. De Zweden verloren in de eerste voorronde de terugwedstrijd tegen het Bulgaarse Balkan Botevgrad met 82-74 maar hadden de heenmatch met 79-64 gewonnen. Antwerp speelt op 26 september in Zweden en ontvangt Södertälje op maandag 30 september (20 uur) in de Lotto Arena.