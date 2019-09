‘Flitsmarathon’ tegen spoorlopers

Wie nog een gesloten overweg negeert of over de sporen loopt, riskeert een zware boete en zelfs een gevangenisstraf. De politie gaat intensief controleren. Het fenomeen spoorlopen blijkt immers moeilijk uit te roeien.

Eerst was er ‘Jeroom Slagboom’ die u er attent op maakte dat u beter kunt stoppen aan een gesloten overweg. Daarna toonde de VRT-soap Thuis hoe dramatisch de gevolgen kunnen zijn. Volgende week is het tijd voor de derde stap: repressie.

De twee volgende weken zal er op 89 plaatsen, verspreid over het land, gecontroleerd worden. De beveiligingsagenten van Securail zullen zich samen met de spoorwegpolitie en de lokale politie concentreren op ‘rode’ plaatsen. De agenten zullen in burger controleren om de pakkans te vergroten.

‘We zetten hard in op sensibilisering en plaatsen ook afsluitingen, camera’s en struikelmatten om spoorlopen te ontmoedigen’, zegt Thomas Baeken van Infrabel. ‘Voor een op de drie mensen werkt dat niet. Zij zijn niet vatbaar voor sensibilisering. Ze wéten dat het niet mag en doen het toch. Die ­bereik je alleen door ze te raken in hun portemonnee.’

De agenten zullen vooral controleren op plaatsen waar mensen wel vaker de regels overtreden. ‘Bijvoorbeeld aan stopplaatsen waar mensen nog snel oversteken om hun trein te halen’, zegt ­Baeken. ‘Ook dat is gevaarlijk, want er kan altijd een trein van de andere kant komen.’

Wie betrapt wordt, riskeert een hoge boete en zelfs een gevan­genisstraf. Spoorlopen is een overtreding van de eerste graad. Dat kost u 80 tot 2.000 euro, maar door een nieuwe wet kan daar een ­administratieve boete van 300 euro bijkomen en zelfs een celstraf. Bij recidive kan de politierechter tot vijf jaar cel opleggen.

Een spoorwegovergang negeren is een vierdegraadsover­treding en leidt sowieso tot een rechtszaak, met boetes tot 4.000 euro en een rijverbod tot vijf jaar.

Treinen lopen in België gemiddeld zes uur per dag vertraging op door mensen die de sporen oversteken. Tussen januari en augustus dit jaar kwamen er al 479 meldingen binnen. Dat zijn er iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar er gebeurden wel meer ongevallen: 33, met zes ­doden en vier zwaargewonden tot gevolg.