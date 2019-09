Marc Dutroux vraagt opnieuw om vervroegd vrij te komen

Marc Dutroux (62) doet opnieuw een poging om vervroegd vrij te komen. Op 17 oktober zal de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel zich buigen over deze vraag.

Dutroux zit al 23 jaar in de gevangenis van Nijvel. Hij werd in 2004 tot levenslang veroordeeld voor de moord op Julie, Mélissa, An en Eefje. De meisjes Laetitia en Sabine konden nog worden gered.

Normaal geldt een levenslange gevangenisstraf voor dertig jaar en na twee derde van de straf kan de veroordeelde vragen om vervroegd vrij te komen. Dat doet Dutroux dus, zo meldt Het Nieuwsblad.

In september vorig jaar kondigde hij al aan dat hij de strafuitvoeringsrechtbank zou vragen om een college deskundigen aan te stellen. Die experten moeten nagaan of er gevaar op recidive (hervallen) bestaat. Op 17 oktober buigt de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank zich dus over deze kwestie.

Eind deze maand spreekt de strafuitvoeringsrechtbank in Itter zich trouwens uit over het lot van Michel Lelièvre, de handlanger van Dutroux. Lelièvre werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar cel. Ook hij wil vervroegd vrijgelaten worden met een enkelband. In 2021 kan hij sowieso vrijkomen. (Voor de veroordeling door het hof van assisen zaten Dutroux en Lelièvre immers al enkele jaren in de gevangenis.)